Kronecranes söker industrielektriker till Örebro
2026-04-17
Konecranes är en global ledare inom materialhantering med över 16 000 medarbetare världen över. I den här rollen handlar det dock om något mer konkret. Ett mindre team, nära kund och ett arbete där din kompetens märks direkt när något står still och behöver fungera igen.
I Örebro finns idag en mekaniker och en elektriker och nu söker vi dig som vill stärka upp elkompetensen ytterligare och bli en viktig del av det dagliga arbetet ute hos kund.
En roll där du använder det du redan kan
Som industrielektriker på Konecranes arbetar du med felsökning, service och underhåll av traverser, kranar och annan lyftutrustning ute hos kund. Majoriteten av arbetet handlar om att få saker att fungera när de inte gör det. Ibland förebyggande, ibland när det står helt still. Du analyserar, felsöker och åtgärdar, ofta med produktionen väntande på att komma igång igen.
Det här är inte en klassisk installationsroll, utan en industrielektrikerroll med tydligt fokus på el i driftmiljö. Samtidigt är mekaniska moment en naturlig del av vardagen och det är viktigt att du har ett intresse för hur den elektriska styrningen faktiskt hänger ihop med det som rör sig.
• "Vi ser till att du får en bra start och kommer in i våra system och arbetssätt. Samtidigt behöver du ha en egen trygghet i felsökning i drift, det är där du snabbt kommer in och gör skillnad hos kund," säger Ola Rising, Operations Manager på Konecranes.
Från en miljö till många
Om du idag är van att kunna din anläggning utan och innan, så kommer det här vara annorlunda. Här möter du flera olika typer av anläggningar och situationer. Det kräver att du kan ta dig an nya problem, läsa in dig snabbt och använda din erfarenhet i nya sammanhang. Det innebär också att du utvecklas. Du får bredd i både teknik och arbetssätt, och lär dig se samband som man inte alltid får syn på när man är kvar i en och samma miljö.
För den som vill finns det också möjligheter att fördjupa sig vidare då Konecranes satsar stort på utbildning och utveckling, både internt och via externa program. Du får möjlighet att bredda din kompetens över tid och arbeta i en miljö där du ställs inför nya typer av problem och lösningar. Det kan handla om att bli mer specialiserad inom vissa tekniska områden, ta en tydligare roll i mer komplexa uppdrag eller på sikt växa in i andra roller inom Konecranes.
• "Många som börjar hos oss fortsätter utvecklas över tid. Antingen genom att bli riktigt vassa tekniskt, eller genom att ta ett större ansvar i hur vi driver uppdrag ute hos kund," säger Ola Rising.
En roll med tydlig riktning
Det här är en roll för dig som redan är trygg i att arbeta i driftmiljö och som vill fortsätta utvecklas i en mer varierad vardag. Du utgår hemifrån och kör direkt till kund inom Örebro län med omnejd.
Arbetet omfattar bland annat:
Felsökning i driftmiljö
• Förebyggande service
• Reparationer och komponentbyten
• Arbete med motorer, kontaktorer och driv
• Hantering av både äldre reläbaserade system och modernare styrsystem
• Dokumentation och återrapportering
Känner du igen dig?
Vi tror att du har arbetat några år i industrin, exempelvis som industrielektriker, servicetekniker eller automationstekniker, och är van vid felsökning i drift. Du är trygg i att läsa elscheman, resonera kring funktion och förstå vad som händer när något inte beter sig som det ska.
Vi ser gärna att du har:
• Gymnasial elutbildning, gärna mot industri eller automation
• Erfarenhet av felsökning i driftmiljö
• Vana av arbete med driv- och styrsystem
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Hur du tar dig an jobbet
För att trivas i rollen behöver du vara bekväm med att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att kunna bolla med kollegor när det behövs.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppdrag och har ett driv i att förstå vad som faktiskt orsakar ett problem, inte bara åtgärda det. Eftersom arbetet sker nära kund är det också viktigt att du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa hur du förklarar det du gör beroende på vem du pratar med.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Konecranes valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult
Emma Domare, emma.domare@axoconsulting.se
eller på 072-398 02 67
Skicka in din ansökan redan idag eller senast den 15 maj.
Urval sker löpande under ansökningsperioden så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och tillträde sker enligt överenskommelse.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
