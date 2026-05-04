Kronan söker elevstödjare
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
"På Kronan får du vara den du är och bli den du vill"
Välkommen till oss på Kronan!
Vi är en F-3 skola och fritidshem F-6 med 200 elever belägen i Kronogården. Hos oss möter du många språk och människor med olika ursprung. På Kronan ser vi mångfald som en resurs som skapar dynamik och formar verksamheten till en rolig, utvecklande och spännande arbetsplats. Vi möter våra elever med positiva, höga förväntningar och en tro att alla elever gör så gott de kan. Under läsåret 25/26 fortsätter vi att utveckla vårt arbete med fokus på undervisningskvalitet i svenska, genus och TAKK.
På Kronan jobbar vi med allas lika värde och är HBTQI-certifierade.
Kronan är en spännande skola med möjligheter!
Vi söker nu en elevstödjare som vill vara med och skapa en trygg, tydlig och utvecklande lärmiljö för elever tillsammans med lärarna i klassen. Elevernas behov varierar, men gemensamt är att de behöver en trygg vuxen som kan stärka deras lärande, bidra till en strukturerad miljö och stötta dem i relationen till sig själva, sina kamrater och skolans personal.
Vi söker en utbildad elevstödjare med erfarenhet av skola och yngre elever.
I rollen använder du din gedigna kunskap om vad som gynnar elevers lärande. Du arbetar med tydliggörande pedagogik, anpassningar och stödstrukturer i både den fysiska och psykosociala miljön. Du bidrar till det praktiska arbetet i klassen och genomför undervisning under ledning av lärare.
Arbetet sker främst på gruppnivå men kan på sikt även omfatta insatser på individnivå. Du deltar i genomförande, dokumentation och uppföljning av den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget, där läraren har det yttersta ansvaret för undervisningen. Du är trygg i att arbeta både självständigt och i team, och är en positiv, stabil och professionell förebild för eleverna.
På skolan arbetar vi aktivt för att elevstödjare ska få kontinuerlig handledning och kompetensutveckling. Vi skapar också forum där elevstödjare kan utbyta erfarenheter och utvecklas tillsammans i sin yrkesroll.Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
Utbildning till elevassistent, stödpedagog eller annan likvärdig utbildning. Kunskap om olika funktionsvariationer och hur de påverkar elevens lärande samt samspelet med omgivningen. Kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik - både i teori och praktik. Uppdragsmedvetenhet och en stark vilja att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Förmåga att arbeta ansvarsfullt, både självständigt och i team. Goda referenser från tidigare arbete med barn/elever där dina färdigheter omsatts i praktiken.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med yngre barn/elever inom förskola eller skola.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation
Intervjuer och rekrytering sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Utdrag ur belastningsregistret krävs vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rektor
Dalida Gebrael 0520-496265 Jobbnummer
9887838