Kristofferskolan söker ämneslärare i spanska
2025-08-07
Inför hösten 2025 söker vi en behörig lärare i spanska för undervisning i grundskolan hos oss på Kristofferskolan. Tjänsten omfattar ca 65% av heltid och inleds med provanställning.
Du som söker tjänsten är intresserad av waldorfpedagogik och har goda ämneskunskaper samt bidrar till att skapa en positiv och trygg arbetsmiljö för våra elever. Du trivs i en dynamisk miljö och gillar att lära dig nya saker.
Som person är du engagerad, arbetar självständigt och har lätt för att samarbeta med dina lärarkollegor. Du är en empatisk och kreativ person. Du är också välstrukturerad och pålitlig och brinner för att sprida kunskap vidare till dina elever. Du är lyhörd och gillar utmaningar.
Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med kreativa och kompetenta medarbetare i en stor skola som innehåller förskoleklass, grundskola och gymnasium med tre nationella program. På skolan finns i dag ca 820 elever och runt 130 medarbetare. Kristofferskolan är Sveriges äldsta Waldorfskola och har bedrivit undervisning under 75 år.
För mer information om skolan och verksamheten, se vår hemsida www.kristofferskolan.se.
Frågor besvaras i första hand via e-post till rekrytering@kristofferskolan.se
Om ansökan
Vi kommer att ha intervjuer löpande, skicka därför in din ansökan med CV, personligt brev och kopia på din legitimation (med behörighetsförteckning) så snart som möjligt. Innan eventuell anställning ska utdrag ut belastningsregistret visas upp.
Ange ref: Spanska HT 25
Genom att skicka din ansökan till oss samtycker du också till att vi får spara din ansökan. Du har möjlighet att kontakta oss om du önskar att ditt CV och personliga brev raderas eller om du vill veta vilken information vi har sparad i våra system. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: rekrytering@kristofferskolan.se Arbetsgivarens referens
