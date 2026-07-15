Kristinehamn: Löneadministratör med HR-erfarenhet
Jobbakuten Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Kristinehamn Visa alla ekonomiassistentjobb i Kristinehamn
2026-07-15
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Vill du ha en bred roll inom lön och HR med attraktiva villkor, fasta arbetstider och goda förmåner? Vi söker nu en erfaren löneadministratör med HR-erfarenhet som ansvarar för lönehanteringen för cirka 100 anställda.
Det här erbjuder vi dig:
Månadslön: 45 000–50 000 kr
Heltidsanställning (100 %)
Arbetstid: 07.00–16.00
25 dagars semester
40 timmar ATF per år
3 000 kr i friskvårdsbidrag
Gymkort
Förmånligt avtal för mobilköp/leasing och abonnemang via bruttolöneavdrag
Ett varierande arbete i en verksamhet med marknadsledande produkter och modern teknik
Om rollen
Du får en central roll med ansvar för löneadministrationen för cirka 100 anställda. Rollen kombinerar lönearbete med HR-administration och innebär nära kontakt med både medarbetare och chefer.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat lönehantering, tidrapportering, frånvaro, semester, anställningsavtal, intyg och andra personalrelaterade frågor.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att självständigt arbeta med löneadministration och god kunskap om svenska löneprocesser. Du har även erfarenhet av HR-relaterade arbetsuppgifter.
Som person är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad och trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta brett inom både lön och HR.
Lön: 45 000–50 000 kr/mån – välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846)
681 30 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Jobbakuten Jobbnummer
10003477