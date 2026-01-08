Kristianstadsbladet/Norra Skåne söker sommarvikarier
Gota Media AB / Journalistjobb / Kristianstad Visa alla journalistjobb i Kristianstad
2026-01-08
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gota Media AB i Kristianstad
, Karlshamn
, Ystad
, Karlskrona
, Trelleborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-08Beskrivning
Kristianstadsbladet/Norra Skåne söker duktiga journalister för vikariat i sommar.
Jobba i Kristianstad och Hässleholm samt på våra lokalredaktioner i Östra Göinge, Osby, och Bromölla.Kvalifikationer
Journalistutbildning och/eller erfarenhet av redaktionellt arbete. Du är en driven person som har lätt för att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt, samtidigt som du trivs med att arbeta mot gemensamma mål med hela redaktionen. Du har goda kunskaper i svenska språket och om samhället och har en god förmåga att strukturera journalistiskt material. Som person är du kreativ, nyfiken och självständig. Du har god planeringsförmåga, är stresstålig och ansvarstagande och gillar att jobba mot deadline.
Har du själv bakgrund från nordöstra Skåne är det ett plus, lokalkännedom är alltid värdefullt.Anställningsvillkor
B-körkort är ett krav.
Arbetstid
Arbetet innebär tjänstgöring dagtid, kvällar och helger beroende på vilken typ av arbete man utför.
Vi undanber oss vänligt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gota Media AB
(org.nr 556605-1073) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstadsbladet/Norra Skåne Kontakt
Anders Thell 044-185548 Jobbnummer
9673782