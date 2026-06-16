Kristianstad Bilcentrum söker verkstadschef
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2026-06-16
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Kristianstad Bilcentrum söker Verkstadschef!
Vill du leda människor, skapa resultat och bygga en arbetsplats där prestation och arbetsglädje går hand i hand?
På Bilcentrum tror vi att framgång skapas av engagerade människor som trivs tillsammans. Därför söker vi nu en Verkstadschef till Kristianstad som vill vara med och utveckla både verksamheten och människorna i den.
Det här är en möjlighet för dig som drivs av ledarskap, utveckling och att skapa förutsättningar för andra att lyckas.
Om Bilcentrumgruppen
Bilcentrumgruppen är ett familjeägt företag med stolta traditioner och stark framtidstro. Vi representerar Volkswagen, Audi, Škoda, CUPRA, SEAT och Volkswagen Transportbilar och finns idag i Hässleholm, Kristianstad och Sölvesborg.
Vi är cirka 140 medarbetare som varje dag arbetar för att skapa långsiktiga relationer med våra kunder genom hög kompetens, kvalitet och personligt engagemang.
Våra värderingar genomsyrar allt vi gör:
Engagemang – Vi bryr oss om våra kunder, kollegor och verksamhet.
Prestation – Vi strävar alltid efter att utvecklas och leverera vårt bästa.
Tillit och förtroende – Vi håller vad vi lovar och tar ansvar för våra uppgifter.
Samarbete – Vi lyckas tillsammans och hjälper varandra att nå våra mål.
Humor och glädje – Vi tror att arbetsglädje skapar både bättre resultat och starkare team.
Din roll
Som Verkstadschef har du det övergripande ansvaret för verkstadens och kundmottagningens dagliga verksamhet i Kristianstad.
Du leder genom närvaro, tydlighet och engagemang. Ditt fokus ligger på att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att utvecklas, prestera och trivas samtidigt som verksamheten når sina mål.
Du arbetar nära servicemarknadschefen och blir en viktig del av den fortsatta utvecklingen av vår servicemarknad.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla verkstadens och kundmottagningens medarbetare
Skapa en kultur präglad av ansvar, samarbete och arbetsglädje
Säkerställa hög kundnöjdhet och en professionell kundupplevelse
Följa upp och utveckla verksamhetens nyckeltal och resultat
Ansvara för budget, lönsamhet och resursplanering
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete
Säkerställa en säker och attraktiv arbetsmiljö
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg ledare med förmåga att skapa förtroende och engagemang omkring dig.
Du tycker om att utveckla människor, är affärsmässig i ditt arbetssätt och trivs i en verksamhet där tempo, kvalitet och kundfokus är en naturlig del av vardagen.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Erfarenhet av budget-, resultat- och verksamhetsuppföljning
Förmåga att skapa struktur och driva förändring
Erfarenhet från fordonsbranschen eller annan serviceintensiv verksamhet
God kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga
B-körkort
Därför ska du välja Bilcentrum
Hos oss får du:
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett engagerat team med hög kompetens
Korta beslutsvägar och nära ledarskap
En kultur där människor står i centrum
En arbetsplats där prestation kombineras med humor och glädje
Vi tror att de bästa resultaten skapas när människor känner ansvar, får förtroende och har roligt tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-16Så ansöker du
Låter det som nästa steg i din karriär?
Välkommen med din ansökan till therese.bjorklund@bilcentrumgruppen.se
så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: therese.bjorklund@bilcentrumgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Bilcentrum AB
(org.nr 556070-4800)
Blekingevägen 2 (visa karta
)
291 25 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstads Bilcentrum AB Jobbnummer
9965760