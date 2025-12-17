Krisberedskapssamordnare
2025-12-17
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Falkenbergs kommun står, liksom alla andra, inför behov av omställning. Detta inte minst inom säkerhets- och trygghetsområdet där fokus ligger på att säkra kommunens samhällsviktiga verksamheter. Vi strävar efter att vara en modern och effektiv organisation som levererar god robust välfärd samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare. Nu söker vi en krisberedskapssamordnare.
Vill du arbete i en politiskt styrd organisation där du är med och samordnar, leder och utvecklar Falkenbergs kommuns kris- och beredskapsarbete? Då kan vi erbjuda dig ett inspirerande arbete hos oss. Du kommer att tillhöra kommunens säkerhetsenhet med fem engagerade medarbetare som arbetar med bland annat internt skydd, civil beredskap, brottsförebyggande arbete, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Säkerhetsenheten är placerad på kansliavdelningen som tillhör kommunstyrelseförvaltningen där även HR, ekonomi, utveckling och samhällsutveckling ingår.
Uppdraget som krisberedskapssamordnare är brett och i tjänsten kommer du att ha en viktig roll i att driva och samordna det övergripande kris- och beredskapsarbetet i kommunen och ge stöd till förvaltningar och bolag.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Utveckla och driva organisationens förmåga inom krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap
• Samordna arbetet med kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys
• Samordna och driva kommunens kontinuitetsarbete
• Upprätta beredskapsplaner och andra styrande dokument inom området
• Utbilda och öva kommunens krisledningsorganisation på olika nivåer
• Arbeta med frågor kopplade till säkerhetsskydd och signalskydd
I din roll är du en del av kommunens krisledningsorganisation. Du kommer att vara tjänsteperson i beredskap samt på sikt kunna axla rollen som stabschef.
Vi vill att du är med och bidrar till att utveckla, förnya och förbättra vårt gemensamma arbete. Du ska även kunna stötta dina kollegor när behov uppstår. Tjänsten består främst av administrativa uppgifter kopplade till ovan nämnda arbetsuppgifter men kan även vara andra förekommande arbetsuppgifter inom säkerhetsenheten.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har också relevant arbetslivserfarenhet från arbete med krisberedskap och civilt försvar. Du är väl insatt i regelverket som reglerar krisberedskap och civilt försvar och intresserad av samhällsfrågor. Tidigare erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetshantering är särskilt meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från offentlig sektor.
Vi värdesätter att du kan se till helheten för kommunen och har ett prestigelöst förhållningssätt. Som person tar du initiativ och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du planerar, driver och fullföljer processer. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya områden, anpassa dig och hitta riktning i arbetet du leder.
I din roll kommer du att ha mycket interna och externa kontakter. Därför är din kommunikations- och samarbetsförmåga av stor betydelse.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
