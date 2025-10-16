Kris- och beredskapsspecialist
Statens Fastighetsverk
2025-10-16
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Enheten Säkerhet ansvarar för arbetet med säkerhetsskydd för SFV och är ett stöd för hela myndigheten. Vi arbetar med utveckling och samordning av övriga frågor gällande säkerhet och informationssäkerhet. På enheten är vi flertalet medarbetare som arbetar tillsammans, där alla har självständigt ansvar för att ta initiativ och driva arbetet framåt.
Nu söker vi en kris- och beredskapsspecialist om vill vara med och bygga och utveckla vårt kris-, kontinuitets- och civilt beredskapsarbete.
Din roll
I rollen tar du fram styrande och stödjande dokument inom beredskapsområdet och ser till att dessa implementeras i verksamheten. Du arbetar med planering och genomförande av övningar och utbildningar inom området och jobbar aktivt med att utvärdera genomförandet.
Du är en del av en enhet där du har många kontaktytor och samarbeten inom och utanför myndigheten, men du driver också frågor självständigt, fattar beslut inom givna ramar där du visar på ett gott omdöme i de beslut du tar för att lösa uppgiften.
Din profil
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning
• Dokumenterad utbildning i kris- och beredskapshantering
• Några års erfarenhet av heltidsarbete med kris- och beredskapsarbete under de senaste 5 åren
• Erfarenhet av att ta fram styrande dokument inom området
• Erfarenhet att stötta verksamheter inom kris-, kontinuitets- och civilt beredskapsarbete
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska både skriftligt och muntligt
Mycket stor vikt läggs vid följande meriterande områden:
• Relevant högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap eller juridik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av beredskapsarbete såsom totalförsvarsplanering och krigsorganisationer
• Erfarenhet av arbete med kris- och beredskapsarbete i offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att planera och genomföra övningar inom området
• Erfarenhet av att implementera SS-EN ISO 22301
Stor vikt läggs vid:
• Dokumenterad utbildning inom säkerhetsskydd
• Erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete såsom framtagande av styrande dokument och stötta verksamheten med särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och/eller
• Kunskap om fysisk säkerhet i säkerhetskänslig verksamhet såsom framtagande av styrande dokument och stötta verksamheten med att implementera fysiskt skydd
Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är självgående och motiveras av att planera, driva och utvärdera de uppdrag och leveranser du ansvarar för. Du värdesätter samarbete och ser styrkan i att nå resultat tillsammans med andra. Med din kommunikativa förmåga skapar du tydlighet, engagemang och förtroende i dina möten och relationer. Du besitter trygghet i ditt arbete som gör att du kan driva uppdrag med kvalitet och bygga goda samarbeten både internt och externt. Dessutom har du en god analytisk förmåga, vilket hjälper dig att se helheten, identifiera förbättringar och fatta välgrundade beslut.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik Gustavsson tfn 010-478 70 01.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning.
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Det finns viss möjlighet att arbeta på distans men större delen av arbetet kommer att ske på plats.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4474), http://www.statensfastighetsverk.se/ Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
9560863