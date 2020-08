Kriminalvårdsinspektör Vänersborg - Kriminalvården, A/H Region Väst - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Vänersborg

Kriminalvården, A/H Region Väst / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Vänersborg2020-08-24Kriminalvården är en del av rättsväsendet, vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten samt transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln.Verksamhetsområdet Vänersborg omfattar anstalten Brinkeberg som är en relativt stor arbetsplats där vi erbjuder olika typer av arbetsmarknadsutbildningar, sysselsättning och skola för våra klienter. I verksamhetsområdet finns även anstalten Östragård samt häktet i Uddevalla. Hos oss arbetar kriminalvårdare, sjuksköterskor, administratörer, säkerhetshandläggare, kockar, lärare, produktionsledare, chefer med flera. Vi är en innehållsrik verksamhet med engagerade medarbetare som dagligen arbetar med Kriminalvårdens viktiga uppdrag.2020-08-24Vi står inför en kapacitetsökning som betyder att vi behöver utöka vår ledningsgrupp med 2 kriminalvårdsinspektörer. Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag i en modern myndighet där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värderar delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som chef värnar du om ett helhetsperspektiv och ansvarar för planering, uppföljnings- och kvalitetsarbetet inom ditt ansvarsområde och verksamheten i stort.Du ingår i ledningsgruppen där Kriminalvårdschefen samt dina chefskollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Som kriminalvårdsinspektör är du involverad i det klientnära arbetet och tar ansvar för säkerhetsarbetet i verksamhetsområdet. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar för ett antal arbetslag. Verksamhetsområde Vänersborgs ledningsgrupp består idag av 7 kriminalvårdsinspektörer (första linjens chefer), en personalhandläggare samt en kriminalvårdschef. Tillsammans med vår personal driver och utvecklar vi verksamheten framåt mot uppsatta mål. Vi som arbetar här trivs och känner ett starkt kollegialt stöd i vardagsarbetet.Vi söker dig som är en relationsbyggare, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet samtidigt som du vågar ställa tydliga krav. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att nå gemensamma mål. Du arbetar gärna med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir professionell. Kriminalvården är en verksamhet i fokus. Samhället förväntar sig utveckling utifrån de satsningar som görs inom rättsväsendet i landet. Som kriminalvårdsinspektör hos oss bidrar du till att verksamheten tar de steg som är nödvändiga, utifrån det uppdrag vi har. Det ställer krav på din förmåga att skapa struktur, behov av att se resultat och att du utövar ett nära ledarskap.Du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Eftersom du är en förebild för dina medarbetare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KravAkademisk utbildning/högskoleexamen om minst 120 hp motsvarande 2 år på högskola/universitet inom områden som Kriminalvården bedömer relevanta alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.Flerårig arbetslivserfarenhet.Väl vitsordad chefserfarenhet eller erfarenhet av arbets- och personalledningGoda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.MeriterandeDokumenterad ledarskapsutbildning som Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annan ledarskapsutbildning.Aktuell erfarenhet av arbete inom Kriminalvården.Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet.Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjanÄr du nyfiken och vill veta mer? Här kan du läsa mer om vanliga och ovanliga frågor från allmänheten och våra svar: https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/123-fragor/# ÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då utförs en säkerhetsprövning med registerkontroll innan beslut om anställning fattas. I dessa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. 