Kriminalvårdare till Transportsektionen i Malmö
Kriminalvården, Transportkontor Malmö / Kriminalvårdarjobb / Malmö Visa alla kriminalvårdarjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Transportkontor Malmö i Malmö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Som Kriminalvårdare inom Transportavdelningen (TA) ingår du i ett team som består av två till fyra personer där alla ansvarar för olika roller i genomförandet av klienttransporter.
De roller som fördelas i arbetsgruppen är bilförare, transportförare och transportledare.
Du möter en stor variation av klienter i varierande åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Du visiterar, belägger med fängsel och bevakar klienten under transport.
TA:s uppdrag är omväxlande och det innebär att din arbetstid kan variera från dag till dag. Kvälls-, natt- och helgarbete kan ingå.
Tiderna i schemat är ramtider, vanligtvis 07:00-17:00. Ramtid innebär att arbetsgivaren kan ändra din starttid utefter uppdrag och sluttiden kan förflyttas fram tills att uppdraget är slutfört.
Ändring av starttid meddelas innan föregående arbetspass är slut. Till exempel kan ett pass bli mellan klockan 07:00-19:00 (12 timmar) eller 09:00-16:00 (7 timmar).
Vi lägger stor vikt vid just detta att man inte har en fast tid vid varje arbetspass och detta är något man ska ta i beaktande vid fortsatt intresse, man måste kunna vara flexibel.Kvalifikationer
Rollen ställer höga krav på personlig lämplighet. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Du behöver ha en god grundfysik för att kunna hantera ett stillasittande arbete och för att kunna agera fysiskt när det krävs.
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
* B-körkort och god körvana
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
