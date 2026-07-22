Kriminalvårdare till Säkerhetshäktet Malmö, Vikariat
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2026-07-22
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Du är en del av teamet som jobbar närmast klienten - det är du som låser och låser upp, följer klienter till olika aktiviteter och är den som ser till att vardagen fungerar, alltid med fokus på säkerhet. Du får två veckors betald introduktion. Du arbetar både dag, kväll och helg.
Detta är ett vikariat som löper över 1 år.Kvalifikationer
Häktet Malmö är ett av Sveriges Säkerhetshäkten vilket sätter stora krav på ett högt säkerhetstänk med många fastställda rutiner att följa.
Vi tar därför stor hänsyn till din personliga lämplighet. Du är trygg, stabil, har god självinsikt, gott omdöme och integritet. Du gillar att jobba tillsammans med andra och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du kan även agera fysiskt när det krävs. Du delar vår tro på att människan kan utvecklas och förändras.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet (Praktik och volontärarbete likställs inte med anställning)
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
God datorvana
Det är även meriterande med:
Har arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, servicearbete, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
Kan kommunicera på fler språk än svenska
Intervjuer och urval kommer att göras löpande Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Malmgatan 1 (visa karta
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211 32 MALMÖ Arbetsplats
Häktet Malmö Kontakt
Lars Mårtensson (SEKO) Lars.Martensson@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
10009248