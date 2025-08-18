Kriminalvårdare till nya anstalten Vä
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet
Verksamhetsområdet Kristianstad planeras att växa och i nära anslutning till nuvarande anstalt kommer anstalten Vä byggas, vilket vi nu rekryterar till. Läs gärna mer om det här: https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2024/september/anstalten-kristianstad-planeras-vaxa/Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras.
Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samtals- och motivationsarbete.
För nyanställda kriminalvårdare inleds kriminalvårdsutbildningen med tre veckor introduktion på verksamhetsstället. Denna följs av en period av inledande tjänstgöring som är mellan tre-sex månader lång, beroende på verksamhetens behov samt den anställdas behov. Därefter går medarbetaren en obligatorisk åtta veckor lång grundutbildning på vårt utbildningscenter i Malmö. Utbildningen innehåller teoretiska, praktiska och fysiska moment . Efter grundutbildningen finns möjlighet till ytterligare fyra veckors fördjupning inom olika områden.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska även kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som KV bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
• God datorvana.
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete.
• Relevanta språkkunskaper.
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
