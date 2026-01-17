Kriminalvårdare till Häktet Sollentuna, Stockholm
Kriminalvården, Häktet Sollentuna / Kriminalvårdarjobb / Sollentuna Visa alla kriminalvårdarjobb i Sollentuna
2026-01-17
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Häktet Sollentuna i Sollentuna
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Sollentunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/sollentuna/#verksamhet
Säkerhetshäktet Sollentuna har 371 platser uppdelade på platser för intagna i gemensamhet och intagna med restriktioner samt särskilda ungdomsplatser. Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Hos oss kommer du till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang.
Till VO Sollentuna tillhör ett nyöppnat normalhäkte i Jakobsberg.Publiceringsdatum2026-01-17Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare arbetar du i team med daglig kontakt med klienterna i en sluten miljö med hög säkerhet och sekretess. Dina arbetsuppgifter är varierande och inkluderar att öppna och låsa celldörrar, dela ut mat och medicin, genomföra visitationer och isoleringsbrytande åtgärder samt möta klienter i kris. Även administrativa uppgifter ingår.
Arbetet är omväxlande och kan innebära både samtal med klienter och akuta insatser vid larm, alltid med säkerheten i fokus. Du samarbetar nära kollegor i ett starkt team och arbetar enligt roterande schema med dag-, kvälls-, natt- och helgpass.
Du inleder med en tre veckors introduktion på arbetsplatsen. Efter provanställningen erbjuds du Kriminalvårdens grundutbildning på 8 veckor, med lön under hela utbildningstiden. Under provanställningen görs löpande bedömningar inför möjlighet till tillsvidareanställning.
Vill du göra skillnad i människors liv, bidra till ett tryggare samhälle och arbeta med engagerade kollegor i ett utvecklande yrke? Då är detta jobbet för dig!Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs. Du kommer att utbildas i hantering och användning av batong och pepparspray och förväntas bära detta i tjänst.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande.
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård och omsorgsarbete
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* Relevanta språkkunskaper
* B-körkort
* God datorvana
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Häktet Sollentuna Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Anes Brkovic anes.brkovic@kriminalvarden.se 076-518 89 39 Jobbnummer
9689939