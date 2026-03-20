Kriminalvårdare till häktet Östersund
2026-03-20
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Falun/Östersund/Gävle omfattar häktet Falun, häktet Östersund och häktet Gävle. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. Häktena Falun och Gävle ligger 10 resp 5 min promenad från centrum. Till häktet Falun och Östersund tar du dig enkelt med buss.
Läs mer om häktet Östersunds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/ostersund/#verksamhet
Häktet Östersund är beläget vid Trygghetens Hus.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du tillsammans med andra yrkesgrupper får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.
Att arbeta på häktet Östersund innebär stort fokus på säkerhetsarbete i den dagliga kontakten med klienterna. Rutiner är en naturlig del av ditt arbete då du tillsammans med dina kollegor är den som öppnar och låser celldörren under dagen, visiterar, övervakar och följer klienterna till olika aktiviteter under deras häktestid. Arbetet är varierande och även klientnära där du med hjälp av olika insatser försöker hjälpa klienten att bryta isoleringen och förbättra måendet.
Arbetet som kriminalvårdare innehåller också administrativa arbetsuppgifter som att planera, upprätthålla och dokumentera klienternas tid i häktet. På häktet jobbar du även med transporter av klienter och bevakningsuppdrag under t.ex. rättegångar. Som kriminalvårdare på häktet Östersund ställs det särskilda krav på ditt säkerhetsomdöme då du ska kunna hantera utmanande situationer och fatta rätt beslut även under påfrestande förhållanden.
Du inleder din anställning på arbetsplatsen där du får en introduktion under tre veckor. Efter en period av tjänstgöring erbjuds du en plats på kriminalvårdens grundutbildning som är obligatorisk och omfattar 8 veckor. Du får lön under hela utbildningstiden. Under provanställningen genomförs löpande bedömningar för din möjlighet till tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. Du har en fysisk status som möjliggör förmåga att agera fysiskt när situationen så kräver.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning.
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God datorvana
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, pedagogiskt arbete eller vård- och omsorgsarbete.
* Utbildning inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik eller konflikthantering.
* Andra språkkunskaper än svenska och engelska.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312812".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0225)
Kriminalvården, Häktet Östersund Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Johan Rååmot 026-456 13 13
9808732