Kriminalvårdare till häktet Göteborg
2026-04-20
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Söker du nytt jobb? Vill du vara en del i rättskedjan? Har du förmågan att upprätthålla ordning och säkerhet? Är du socialt intresserad och är nyfiken på att möta människor i en utmanande men spännande verksamhet? Då har vi jobbet för dig.
Häktet Göteborg är ett av fem säkerhetshäkten i Sverige. Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Struktur och tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Du har daglig kontakt med klienterna, du genomför samtal och är med i klienternas process under häktestiden. I ditt arbete ingår att dokumentera och följa upp klientärenden. Som kriminalvårdare är det du som öppnar dörren på morgonen och låser den på kvällen. Du har ansvar för att visitera och övervaka klienter och utrymmen. Det finns goda möjligheter att utvecklas och specialiseras i rollen beroende på vad du har intresse av.
Om du har ett intresse och fallenhet för teknik och datorer finns även behov av personal till häktets bevakningscentral. Här behöver vi dig som kan ha flera fokus samtidigt och är bra hantera oförutsedda händelser. Du arbetar huvudsakligen med att övervaka verksamheten, hantera larm och kommunicera med personal i olika delar av häktet.
Vårt viktigaste mål är att hjälpa våra klienter att bryta mönster och därmed minska risken för återfall i brott. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet utifrån tydliga rutiner. En del människor sitter häktade länge och träffar bara sin advokat och de som jobbar vid häktet. Det ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare att vara professionell och vara intresserad av att möta människor.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
God datorvana
Det är även meriterande med:
Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
Relevanta språkkunskaperÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
http://kriminalvarden.varbi.com
Ullevigatan 11 A (visa karta
)
411 39 GÖTEBORG Arbetsplats
Häktet Göteborg Kontakt
Stefan Tungström Rekryteringsspecialist stefan.ST.tungstrom@kriminalvarden.se 0702740430 Jobbnummer
9863312