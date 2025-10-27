Kriminalvårdare till häktet Falun, timvikariat
2025-10-27
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Falun/Östersund/Gävle omfattar häktet Falun, häktet Östersund och häktet Gävle. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. Häktena Falun och Gävle ligger 10 resp 5 min promenad från centrum. Till häktet Falun och Östersund tar du dig enkelt med buss.
Läs mer om häktet Faluns verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/falun/#verksamhet
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och kan komma att kontakta sökanden till intervju innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan.
Som kriminalvårdare gör du skillnad - på riktigt. Du är med och skapar ett tryggare -och säkrare samhälle genom att i team och tillsammans med andra yrkesgrupper hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det bygger på att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras.
På häktet Falun ligger fokus på säkerhet i den dagliga kontakten med klienterna. Rutiner är en naturlig del av ditt arbete då du tillsammans med dina kollegor är den som visiterar, övervakar och följer klienterna till olika aktiviteter under deras häktestid.
Jobbet är varierande och klientnära du följer upp, observerar, vägleder och med hjälp av olika insatser försöker hjälpa klienten att bryta isoleringen och förbättra måendet. Arbetet som kriminalvårdare innehåller också administrativa arbetsuppgifter att planera, upprätthålla och dokumentera klienternas tid i häktet.
På häktet Falun ställs de särskilda krav på ditt säkerhetsomdöme, du förväntas kunna hantera utmanande situationer och fatta rätt beslut även under press och påfrestande förhållanden.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. I rollen som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, du behöver därmed ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• God datorvana
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, pedagogiskt arbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik och konflikthantering
• Relevanta språkkunskaper
• B-körkort
ÖVRIGT
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och kan komma att kontakta sökanden till intervju innan sista ansökningsdag.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
