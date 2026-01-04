Kriminalvårdare till AnstaltHäkte Hinseberg, semestervikariat
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Hinsebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hinseberg/#verksamhet
Verksamhetsområdet Hinseberg är belagt i utkanten av Frövi, omkring tre mil nordost om Örebro och består av en anstalt och ett häkte. Till Hinseberg kan det på helger och kvällar vara svårt med kollektivtrafiken. Verksamhetsområdet ligger ca 1,5 kilometer gångväg från närmsta resecentrum. Är du bilburen parkerar du på vår personalparkering som ligger nära området.
Vi söker dig som redan nu vet att du vill göra skillnad sommaren 2026. Hos oss får du vara del av något större- vårt gemensamma uppdrag för ett tryggare samhälle. Sök till oss för att få ett värdefullt sommarjobb som du kommer ha med dig resten av livet!
Lördagen den 7/2 kommer det att vara en informationsträff samt intervjuer på Hinseberg.Publiceringsdatum2026-01-04Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienterna. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande och omfattar bland annat omvårdnad, bevakning, visitationer och säkerhetsarbete, kombinerat med frigivningsplanering, samtal och motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan ibland sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än personalen vid häktet, vilket ställer särskilda krav på din förmåga att skapa struktur, trygghet och ett respektfullt bemötande i vardagen.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du blir en del av en trygg och engagerad arbetsgemenskap där samarbete, ansvar och respekt är centrala värden.
Du inleder din anställning på arbetsplatsen med en introduktion vecka 23 och du förväntas kunna arbeta under hela semesterperioden juni, juli, augusti.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Observera att praktik och volontärarbete inte klassas som anställning
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik eller konflikthantering
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* B-körkort
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi jobbar med löpande urval.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
