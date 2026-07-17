Kriminalvårdare till anstalten Tillberga
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2026-07-17
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning
Verksamhetsområde (VO) Tillberga består av en anstalt med 247 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten kan erbjuda en attraktiv miljö med en välfungerande programverksamhet och en värdefull sysselsättning med den husfabrik som sysselsätter klienterna. Det är ca. 100 anställda varav den största delen är kriminalvårdare men inrymmer även kockar, produktionsledare, programledare och sjuksköterskor m.fl. Anstalten ligger i Tillberga en knapp mil norr om Västerås och leds av en Anstaltschef tillsammans med fem kriminalvårdsinspektörer.Dina arbetsuppgifter
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle?
Som kriminalvårdare på anstalt är du en viktig del av säkerhetsarbetet och arbetar tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg, säker och strukturerad verksamhet. Den här tjänsten är särskilt inriktad mot arbete med verkställighetsplanering och innebär att du kombinerar säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter med administrativa uppgifter och kvalificerade klientkontakter.
I uppdraget ingår att planera och följa upp klienters verkställighet, arbeta med frigivningsförberedelser, utslussningsåtgärder och permissionsärenden samt bidra till att klienterna får en tydlig och realistisk planering under sin tid i anstalt. Arbetet innebär också dokumentation, samverkan med interna och externa aktörer samt ett strukturerat arbetssätt där riskbedömning, säkerhetsmedvetenhet och rättssäker hantering är centrala delar.
En viktig del av rollen är samtal med klienter. Samtalen kan handla om gränssättning, ansvarstagande och att skapa motivation till förändring och ett liv utan kriminalitet. Du behöver därför kunna kombinera tydlighet och integritet med ett professionellt bemötande, där du både kan sätta gränser och stödja klienten i arbetet mot en fungerande frigivning.
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras.
Provanställningen inleds med tre veckors introduktion vid anstalten Tillberga. Efter några månaders tjänstgöring planerar vi in när du ska påbörja Kriminalvårdens obligatoriska grundutbildning. Utbildningen omfattar åtta veckor och sker på betald arbetstid. Bedömning sker löpande innan provanställningen övergår i tillsvidareanställning efter sex månader.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
God datorvana
Det är även meriterande med:
Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
B-körkort
Relevanta språkkunskaperÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Stinsvägen 7 (visa karta
)
722 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A Tillberga Kontakt
Jones Majidi (SACO) 0772280800 Jobbnummer
10004836