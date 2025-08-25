Kriminalvårdare till anstalten Norrtälje
Kriminalvården, Anstalten Norrtälje / Kriminalvårdarjobb / Norrtälje Visa alla kriminalvårdarjobb i Norrtälje
2025-08-25
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Norrtälje i Norrtälje
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Norrtäljes verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/norrtalje/#verksamhet
Anstalten Norrtälje är en sluten anstalt i högsta säkerhetsklass med drygt 250 intagna. Drygt 230 medarbetare och 15 chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m.fl. De intagna är sysselsatta med
utbildning, olika behandlingsprogram eller inom anstaltens träindustri och mekaniska verkstad. Till anstalten Norrtälje tar du dig enkelt med buss, är du bilburen parkerar du kostnadsfritt på vår personalparkering.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? Som kriminalvårdare på anstalt har du ett omväxlande jobb där du är en central del av säkerhetsarbetet. Du arbetar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet, samtidigt som du motiverar klienter till ett liv utan kriminalitet. I det dagliga arbetet ingår bland annat in- och upplåsning av bostadsrum, visitation av lokaler och övervakning. Du har även samtalskontakt med klienter och arbetar med frigivningsförberedelser samt andra viktiga uppgifter. Rollen som kriminalvårdare innebär ett strukturerat och rutinbaserat arbetssätt med riskbedömning och säkerhetsmedvetenhet i fokus.
Du inleder din anställning på arbetsplatsen där du får en introduktion under tre veckor. Efter en period av tjänstgöring erbjuds du en plats på kriminalvårdens grundutbildning som är obligatorisk och omfattar 8 veckor. Du får lön under hela utbildningstiden. Under provanställningen genomförs löpande bedömningar för din möjlighet till tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. För att lyckas behöver du vara en trygg och stabil person som möter andra med empati. Du har god självinsikt, ett gott omdöme och en stark känsla för integritet.
Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten framåt, därför värdesätter vi din förmåga att samarbeta och att kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt. Rollen innebär också att du vid behov behöver agera fysiskt i olika situationer. Hos oss får du möjlighet att bidra med både ditt engagemang och din kompetens- och samtidigt växa i en meningsfull roll. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras.
Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning.
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
• God datorvana.
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Norrtälje Kontakt
Rekryteringsspecialist
Charlene Trowell charlene.trowell@kriminalvarden.se Jobbnummer
9475007