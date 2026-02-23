Kriminalvårdare till Anstalten Kumla
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhetPubliceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? Som kriminalvårdare på anstalt är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och för att motivera klienter till ett liv utan kriminalitet. Det dagliga arbetet innebär dels in- och upplåsning av bostadsrum, visitation av lokaler och övervakning men även samtalskontakt och frigivningsförberedelser med mera. Rollen som kriminalvårdare innebär ett strukturerat och rutinbaserat arbetssätt med riskbedömning och säkerhetsmedvetenhet i fokus. Arbetet är omväxlande och det finns många utvecklingsmöjligheter för den som söker fortsatt anställning. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras.
En anställning som kriminalvårdare på anstalten Kumla innebära att du kan komma att tjänstgöra på alla avdelningar så som normalavdelning, psykiatrisk och omvårdnads avdelning och bevakningscentral.
Om erforderliga beslut tas kan det även bli aktuellt med en placering på en särskild avdelning för klienter under 18 år. Fokus kommer ligga på att skapa trygga miljöer som främjar återanpassning till samhället med verksamhetsinnehåll som skola, elevhälsa, sysselsättning och fritidsaktiviteter lämpade efter ålder. I övrigt ska barnets rättigheter under verkställigheten tillgodoses i enlighet med barnkonventionen. Genom klientnära arbete skapar vi en meningsfull tillvaro i en annars vuxen och säkerhetspräglad miljö.
Provanställningen inleds med tre veckors introduktion vid anstalten Kumla. Efter några månaders tjänstgöring planerar vi in när du ska påbörja kriminalvårdens obligatoriska grundutbildning. Utbildningen omfattar åtta veckor och sker på betald arbetstid. Bedömning sker löpande innan provanställningen övergår i tillsvidareanställning efter sex månader.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du har en fysisk status som möjliggör förmåga att agera fysiskt när situationen så kräver.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* Arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med barn och ungdomar inom socialtjänst, SiS, skola eller annan verksamhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Erfarenhet av att ha arbetat med barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).
* Erfarenhet av arbete med ungdomar
* Relevanta språkkunskaper
* B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Vi jobbar med löpande urval.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
