Kriminalvårdare till anstalt/häkte Salberga
Kriminalvården / Kriminalvårdarjobb / Avesta Visa alla kriminalvårdarjobb i Avesta
2026-05-22
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Avesta
, Sala
, Falun
, Västerås
, Gävle
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-05-22Dina arbetsuppgifter
Vill du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle? Som kriminalvårdare på anstalt och häkte är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och för att motivera klienter till ett liv utan kriminalitet.
Det dagliga arbetet innebär dels in- och upplåsning av bostadsrum, visitation av lokaler och övervakning men även samtalskontakt och frigivningsförberedelser med mera. Rollen som kriminalvårdare innebär ett strukturerat och rutinbaserat arbetssätt med riskbedömning och säkerhetsmedvetenhet i fokus. Arbetet är omväxlande och det finns många utvecklingsmöjligheter för den som söker fortsatt anställning. På Salberga finns det fler olika avdelningar att arbeta på, bland annat på centralvakten, avskildhetsavdelning och gemensamhetshäkte/restriktionshäkte.
Provanställningen inleds med två veckors introduktion på verksamhetsområde Salberga. Efter några månaders tjänstgöring planerar vi in när du ska påbörja kriminalvårdens obligatoriska grundutbildning. Utbildningen omfattar åtta veckor och sker på betald arbetstid. Bedömning sker löpande innan provanställningen övergår i tillsvidareanställning efter sex månader.
Häkte: Att arbeta på häkte innebär fokus på säkerhet och är ett jobb med tydliga rutiner. En del människor sitter häktade länge och träffar bara sin advokat och de som jobbar vid häktet. Det ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare.
Anstalt: Att arbeta på anstalt är omväxlande: Bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samtals- och motivationsarbete.
Denna annons är riktad mot Avesta men arbetsplatsen är i Sala. Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
God datorvana
Det är även meriterande med:
Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg eller psykiatri.
Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
Relevanta språkkunskaper
För att söka denna tjänst, klicka här: https://kriminalvarden.varbi.com/se/what:job/jobID:938495/Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen här.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här.
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922422