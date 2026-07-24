Kriminalvårdare för timvikariat Häktet Gävle
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2026-07-24
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Falun/Östersund/Gävle omfattar häktet Falun, häktet Östersund och häktet Gävle. Tjänsten avser timvikariat i Gävle. Som timvikarie kommer du att arbete inom vår verksamhet i Gävle. Placering i Falun och Östersund ingår inte i detta uppdrag. Häktet Gävle ligger i centrala Gävle.
Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare gör du skillnad - på riktigt. Du är med och skapar ett tryggare -och säkrare samhälle genom att i team och tillsammans med andra yrkesgrupper hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det bygger på att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras.
På häktet Gävle ligger fokus på dynamisk säkerhet i den dagliga kontakten med klienterna. Rutiner är en naturlig del av ditt arbete då du tillsammans med dina kollegor är den som visiterar, övervakar och följer klienterna till olika aktiviteter under deras häktestid.
Jobbet är varierande och klientnära du följer upp, observerar, vägleder och med hjälp av olika insatser försöker hjälpa klienten att bryta isoleringen och förbättra måendet. Arbetet som kriminalvårdare innehåller också administrativa arbetsuppgifter att planera, upprätthålla och dokumentera klienternas tid i häktet.
På häktet Gävle ställs de särskilda krav på ditt säkerhetsomdöme, du förväntas kunna hantera utmanande situationer och fatta rätt beslut även under press och påfrestande förhållanden.
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare på ett timvikariat. Detta är en behovsanställning vilket innebär att du blir inbokad på arbetspass när häktet Gävle har behov. Det kan innebära både enstaka dagar men vi ser gärna att du även kan arbeta heltid under vissa perioder till exempel jul, nyår, lov och sommar.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av säkerhetsarbete ses som särskilt meriterande.
Erfarenhet inom service, psykiatri eller vård- och behandlingsverksamhet är meriterande. Med vård- och behandlingsverksamhet avses exempelvis sjukhus, behandlingshem, LSS och liknande verksamheter.
Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik och konflikthantering
Relevanta språkkunskaperÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Södra Centralgatan 1 (visa karta
)
804 29 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
H Gävle Kontakt
Rekryteringspecialist
Erik Westerlund erik.westerlund@kriminalvarden.se Jobbnummer
10010462