Kretsloppsarbetare till Återvinningscentral - timanställd
2026-02-09
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Kretsloppsenheten är en del av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Öckerö Kommun där vårt främsta uppdrag är att ge bästa möjliga service åt våra kommuninvånare. Kretsloppsenheten arbetar utifrån avfallsplanen där målet är att minska allas vårat avtryck på klimatet genom såväl förebyggande hållbara åtgärder som ta hand om avfallet som uppstår. Vi sköter kommunens återvinningsstationer och hämtar det kommunala avfallet hos våra abonnenter.
• Välkommen till Öckerö Kommun - en levande skärgårdskommun.
Vi söker nu extrapersonal till vår återvinningsstationen på Kärrsvik men kan även bli aktuellt på våra andra öar. Arbetet består till största del att hjälpa våra besökare att sortera rätt.
Tjänsten är en timanställning där söker personal som kan stötta vår verksamhet vid olika typer av frånvaro för vår fasta personal.
Vi är ett gott gäng med olika kompetenser och erfarenheter men där vi arbetar med och för varandra. Olika arbetsuppgifter men med samma mål.
Under dina arbetsdagar kommer du att möta havet, soluppgångar och vackra vyer.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av liknande arbeten
• Är en serviceinriktad person
• God samarbetsförmåga
• Flexibel och ansvarstagande
• Kan svenska i tal och skrift
• Morgonpigg då arbetsdagen är mellan 06:00 - 15:00
Meriterande är om du har:
• C-kort
• Utbildningar tex farligt avfall, asbest mm (vi erbjuder också utbildningar efter behov)
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Välkommen till oss med din ansökan!
Vi ser fram emot att få träffa just dig. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305073". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö kommun, Kretsloppsenheten Kontakt
Kretsloppschef
Kristian Eriksson kristian.eriksson@ockero.se 031 - 97 62 34 Jobbnummer
9731574