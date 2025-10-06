Krematorietekniker till Lunds pastorat
Lunds Pastorat / Begravningsentreprenörsjobb / Lund Visa alla begravningsentreprenörsjobb i Lund
2025-10-06
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Pastorat i Lund
, Landskrona
eller i hela Sverige
Kyrkogårdsavdelningen i Lunds pastorat ansvarar för begravningsverksamhet och skötsel av pastoratets tolv kyrkogårdar. På kyrkogårdsavdelningen är vi cirka 70 medarbetare där vi tillsammans arbetar med att förvalta och utveckla kyrkogårdar, krematoriet och de gröna kulturmiljöer vi ansvarar för. Kyrkogårdsavdelningen är en del av Lunds pastorat, med totalt cirka 200 anställda samt en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda. Utöver kyrkogårdsavdelningen finns även 7 församlingar, sjukhuskyrka, familjerådgivning, 2 förskolor, diakonicentral och secondhandbutik samt ett gemensamt kansli. Vi arbetar aktivt för att kunna säkerställa att Lunds pastorat är en schysst arbetsgivare. Till vår hjälp har vi bland annat Företagshälsovård som bidrar till att våra medarbetare mår bra, både fysiskt och mentalt. I Lunds pastorat råder nolltolerans mot diskriminerande och kränkande behandling. Lunds pastorat söker en krematorietekniker till vår verksamhet i Lund. Här får du möjlighet att kombinera din tekniska kompetens med ett arbete som präglas av värdighet, noggrannhet och ansvar.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som krematorietekniker ansvarar du för att genomföra kremationer på ett säkert och värdigt sätt. Arbetet innebär att du övervakar, styr och underhåller krematoriets tekniska utrustning samt ser till att alla moment utförs enligt gällande lagar, rutiner och etiska riktlinjer. I ditt uppdrag kommer du även att hantera kistor, aska och urnor samt tillhörande dokumentation. Du bidrar till en trygg miljö för både medarbetare och anhöriga.
En viktig del av rollen är också att delta i förbättrings- och utvecklingsarbete, samt att samarbeta nära med kollegor i en verksamhet där respekt och integritet alltid står i centrum.
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av drift och underhållsarbete inom området för maskinteknik.
• God förståelse för säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöarbete.
• God förmåga att följa rutiner och arbeta systematiskt.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt grundläggande datorkunskaper.
• Körkort med minst B-behörighet.
Meriterande:
• Erfarenhet från krematorieverksamhet.
• Dokumenterad kunskap inom termodynamik.
• Utbildningar inom krematorieteknik och maskinteknik.
Vi tror att du är
En person med stor noggrannhet och ansvarskänsla. Du är tekniskt problemlösande, har integritet och klarar av att arbeta i en verksamhet där känslomässigt krävande moment kan förekomma. Din flexibilitet och samarbetsförmåga gör dig till en uppskattad kollega som bidrar till en god arbetsmiljö.
Dina insatser kommer att bidra till såväl verksamhetens framgång som till en bättre arbetsplats och vi kommer därför att lägga stor vikt vid din personlighet.
Vi erbjuder
En arbetsplats där respekt, värdighet och omtanke är grundläggande värden. Som krematorietekniker blir du en del av kyrkogårdsavdelningen i Lunds pastorat, där vi är cirka 70 medarbetare som tillsammans ansvarar för begravningsverksamheten, krematoriet och förvaltningen av våra tretton kyrkogårdar samt grönytor runt kyrkor och församlingshem. Tillsammans arbetar vi för att vårda, utveckla och bevara de kulturmiljöer som vi har förtroendet att sköta.
Kyrkogårdsavdelningen är en del av Lunds pastorat - en organisation med totalt cirka 220 anställda och ett stort antal ideella medarbetare, varav drygt 130 är förtroendevalda. Här ryms förutom kyrkogårdsverksamheten även sju församlingar, sjukhuskyrka, familjerådgivning, två förskolor, diakonicentral och ett gemensamt kansli. Hos oss får du därför inte bara en meningsfull roll, utan också kollegor i en bred och mångfacetterad verksamhet. Vid behov erbjuder vi även utbildning i krematorieteknik.
Intervjuer planeras v 46
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas
Har du skyddade personuppgifter? Läs mer här om hur du söker tjänsten.
För dig med skyddade personuppgifter vill Lunds pastorat erbjuda en så säker ansökningsprocess som möjlighet. Du ska inte ansöka digitalt. För att minimera antalet personer hos arbetsgivaren som har åtkomst till dina personuppgifter ber vi dig att kontakta växeln på telefon: 046-71 87 00 och be om att bli kopplad till HR. HR kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Välkommen att ta kontakt!
Referenser: Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annons-och rekryteringsföretag.
För information om våra fackliga företrädare ber vi att du kontaktar
HR-avdelningen på telefon:
046-71 87 02 eller 046-71 87 04 Ersättning
enl. avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Pastorat
(org.nr 252003-1028), https://www.svenskakyrkan.se/lund Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan i Lund Kontakt
Kyrkogårdschef
Emma Bodin emma.bodin@svenskakyrkan.se 046-718775 Jobbnummer
9541431