Krematorieassistent till Svenska kyrkan i Umeå
2026-01-26
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa ett värdigt avslut för avlidna och deras anhöriga? Nu söker vi på Svenska kyrkan i Umeås kyrkogårdsförvaltning vår nästa krematorieassistent.
Om arbetsplatsen
Svenska kyrkan i Umeå utgörs av sex församlingar och en kyrkogårdsförvaltning. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för alla som bor i Umeå och Tavelsjö, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.
Kyrkogårdsförvaltningen består av 26 helårsanställda samt cirka 80 säsongsanställda. Verksamheten omfattar uppgifter som gravadministration, vård och förvaltning av anläggningar, medling och service till allmänheten samt krematorium.
Krematoriet i Umeå ligger på Norra kyrkogården, Sandbacka. Här kremeras drygt 1000 kistor per år och trenden är att antalet kremationer ökar. Krematoriet har ett relativt stort upptagningsområde och kremerar på uppdrag av kringliggande församlingar samt större delen av södra Lappland. Krematoriet togs i bruk 1952 och för närvarande pågår ett arbete att säkerställa erforderlig kapacitet framåt.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Som krematorieassistent blir du en viktig del av ett arbete som präglas av professionalism, respekt och medmänsklighet. I denna roll bidrar du till att skapa ett värdigt avslut för avlidna och deras anhöriga genom att säkerställa att varje steg i processen utförs med omsorg och integritet.
Arbetet är omväxlande och stimulerande. Det innebär möten med människor i en utsatt situation samt en del administrativa inslag såsom bokningssystem, Officepaket och Teams. Arbetet i krematoriet kan vara fysiskt ansträngande och innebär såväl självständigt arbete som arbete i team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Att utföra kremationer samt hantera administration i direkt anslutning till verksamheten.
- Kontakter med anhöriga, begravningsbyråer och andra besökare.
- Tillsammans med arbetslaget utföra registrering och transport av kistor och urnor, urngravsättning, ekonomiadministration samt logistikuppdrag.
- I viss utsträckning bistå vid begravningsceremonier och kyrkogårdsarbete.
Du kommer att erbjudas relevanta internutbildningar som behövs för att kunna genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert och korrekt sätt. Därtill ingår du i ett arbetslag med stor erfarenhet och kompetens, som kommer att lära dig arbetet på plats.
Om dig
Du som söker har lägst gymnasial utbildning samt B-körkort. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet, gärna där du mött människor i svåra livssituationer. Du bör ha grundläggande IT-kunskaper och viss vana av administrativt arbete. En förutsättning är även goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt grundläggande förmåga att kommunicera muntligt på engelska.
Det är meriterande om du har en krematorieteknisk eller teknisk utbildning, eller likvärdig dokumenterad erfarenhet. Erfarenhet av begravnings- och/eller kyrkogårdsverksamhet, erfarenhet av pannskötsel samt truckförarbevis är också meriterande, men ställs inte som krav för tjänsten.
För att trivas i rollen och lyckas väl, tror vi att det är viktigt att du är strukturerad, noggrann och framför allt har en vilja att lära och utvecklas inom verksamheten.
Villkor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker 1/9 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder individanpassad kompetensutveckling, förmånscykel, generöst friskvårdsbidrag och har friskvård på arbetstid.
Vi strävar efter en jämställd och inkluderande arbetsplats där alla behandlas med respekt. Hos oss är kompetens och lämplighet avgörande, och vi välkomnar sökande oavsett kön, bakgrund eller livssituation. Ersättning
