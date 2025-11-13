Kreditadministratör till växande finansbolag
2025-11-13
SJR söker nu en noggrann och ansvarstagande Kreditadministratör till ett finansbolag i tillväxt. Detta är en direktrekrytering hos vår kund med kontor i centrala Stockholm. Rollen passar dig som trivs i en varierande vardag där struktur, noggrannhet och samarbete står i fokus. Du kommer in i en fas där verksamheten växer och får möjlighet att bidra med din erfarenhet för att skapa effektiva rutiner och processer.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Som Kreditadministratör blir du en central del av kreditfunktionen och arbetar nära kollegor inom både affärsverksamhet och risk. Du kommer att hantera en bredd av administrativa uppgifter kopplade till kreditprocessen - från dokumentation och registrering till uppföljning och rapportering. Rollen innebär också kontakt med myndigheter och andra externa aktörer, vilket ställer krav på hög noggrannhet och ansvarskänsla.
Ansvarsområden
• Förbereda och dokumentera kreditkommittémöten (agenda och protokoll)
• Registrera krediter i kreditsystemet
• Hantera lånedokumentation och utbetalningar, inklusive avprickning av checklistor
• Administrera säkerheter såsom pantbrev, företagsinteckningar och lagfarter
• Ha kontakt med myndigheter som Lantmäteriet och Bolagsverket
• Valvning och hantering av kreditakter
• Följa upp och bevaka utbetalda krediter (t.ex. sena betalningar, överbelåning)
• Stödja vid löpande rapportering
• Upprätta och förbättra rutinbeskrivningar
• Övrig löpande kreditadministration
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med två till fem års arbetslivserfarenhet, varav några år från bank- eller kreditmarknads-/finansbolag. Du har förståelse för kreditprocesser och administration samt gärna erfarenhet från en verksamhet i tillväxt, där du varit med och byggt upp rutiner och struktur. Erfarenhet av kreditsystem och dokumenthantering är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta med kollegor i olika delar av organisationen. Samtidigt tar du egna initiativ och ser förbättringsmöjligheter i processer och arbetssätt.
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill utvecklas inom kreditadministration i en växande och professionell organisation med korta beslutsvägar och högt engagemang.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar kundföretaget med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Atena Kamaliha. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
