Kreativ säljare till ett roligt uppdrag i Stockholm! - Workshop International Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

Workshop International Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-29WorkShop - The consumer experience agency är Nordens största och ledande retailbyrå och jobbar med några av världens största varumärken. Vi kombinerar strategiska, kreativa och taktiska tjänster för att kunna skapa innovativa kundupplevelser både online och offline. Var med och skapa unika och engagerande pop up koncept åt olika varumärken, bli en av marknadens bästa brand ambassadors, utveckla och driv butikskoncept eller bli expert på sociala medier. WorkShop är med hela vägen från idéstadiet till genomförandet. Vår kultur präglas av en stark gemenskap där alla har möjligheten att få sin röst hörd.Workshop söker nu efter en säljare på heltid till en av våra kunder som är verksamma inom leksaksbranschen. Du är en inspiratör och har ett inre driv samt är proffs på att skapa långvariga relationer. Är du även utåtriktad, självständig, kreativ och har en passion för retail? Då kanske du är personen vi söker!I rollen som säljare kommer du att ansvara för ett antal butiker i Stockholmsområdet. Du kontaktar och besöker butiker, kontrollerar att produkter har levererats och finns i lager samt säljer in kundens sortiment. Du kommer också att hjälpa butikspersonalen att få produkterna på plats och se till att det ser bra ut i butiken.Som person har du en coachande approach och en can-do attityd. Du älskar retail och är en energisk och positiv kollega. Då du arbetar självständigt i rollen krävs det att du är flexibel, organiserad och lösningsorienterad.Vi söker dig som:Har erfarenhet av butiksmiljö.Är inspirerande och har ett coachande förhållningssätt.Är lyhörd och har en hög social kompetens.Har ett öga för detalj och kan följa planogram och instruktioner. Någon som förstår hur visuell merchandising påverkar försäljningen.Brinner för retail och har erfarenhet av att arbeta med kunder.Är självständig, tillförlitlig och strukturerad.Är flexibel, utåtriktad och social.Talar flytande svenska (engelska är meriterande).Har ett giltigt körkort (tillgång till egen bil är meriterande).Arbetsort: Stockholmsområdet.Start: 30/7.Arbetstid: Projektanställning, heltid under augusti 2021 (möjlighet att jobba på fler projekt efter det).WorkShop erbjuder en spännande tjänst i en internationell och dynamisk organisation där tiden mellan idé och beslut alltid är kort. Vill du bli en del av vårt team?Vi håller intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag för tjänsten är 2021-07-09. Ansökan sker via hemsidan, vi tar inte emot ansökningar via mail.Lär dig mer om vårt företag på work-shop.com ( https://www.work-shop.com/) och följ oss gärna på Facebook ( https://www.facebook.com/workshoptheconsumerexperienceagency), LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/724670/admin/) and Instagram ( https://www.instagram.com/workshopretail/)! Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-29Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-09Workshop International Sweden AB5836913