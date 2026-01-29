Kreativ marknadsförare sökes!
2026-01-29
Vi driver två webbutiker inom entreprenad- och lantbruksmaskiner och letar efter en person som kan hjälpa oss att synas och stärka våra varumärken, särskilt KTS Maskiner och då kts.se.
Ditt uppdrag inkluderar göra filmintervjuer med kunder, marknadsföringskampanjer och produktfotografering. Målet är att boosta försäljningen och skapa starka varumärken.
Att fånga människors unika berättelser om våra maskiner
Vi tror på kraften i att skapa innehåll som går bortom det förväntade och engagerar kunden på ett djupare, mer meningsfullt sätt. leverera "content" som inspirerar.
Gärna endel sociala medier
Med vår erfarenhet av produkterna och våra gamla kunder som gillar oss behöver vi visa nya kunder att dom gamla är nöjda och att vi har fina produkter. Vi behöver hjälp även med webbdesign och webbutikerna på företaget.
Vi är medvetna om att det kan vara svårt att hitta rätt person, och vi är ute kollar om det finns någon som känner sig träffad av denna annons. Hör gärna av dig om du tror att du kan vara den vi söker!
Vi driver tre företag med totalt tolv anställda, Vi är baserade en mil norr om Örebro med vår verksamhet. Detta är ett deltidsjobb eller sommarjobb. Det kan vara heltid under dom första sex månaderna.
Efter det får vi se vad som händer med denna tjänst.
Jag som gör annonsen är entreprenör och inte så bra på göra annonser. Vill du hjälpa mig / oss med lite av varje, kanske även kundtjänst så skicka gärna lite info om dig själv.
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@drifti.se
Arbetsgivare Drifti Sweden AB
Rånnesta 514
705 92 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
Drifti Jobbnummer
