Kreativ marknads- och designansvarig till DataNova
2025-09-14
Plats: Göteborg (möjlighet till distansarbete)
Omfattning: Deltid initialt, med möjlighet till heltid på sikt
Om DataNova
DataNova har sedan 1992 hjälpt företag och privatpersoner med IT-lösningar, hårdvara, mjukvara och personlig service. Sedan 2023 har vi även breddat verksamheten med försäljning av robotar och smarta lösningar för hem och trädgård. Nu söker vi en kreativ och driven person som kan bli vår egen reklam- och marknadsavdelning.
Rollen
Som marknads- och designansvarig får du en nyckelroll i att bygga upp vårt varumärke, stärka vår digitala närvaro och skapa innehåll som inspirerar och engagerar. Rollen inleds som deltid med möjlighet till arbete på distans. På sikt kan den växa till en heltidstjänst i takt med våra behov och din utveckling.Publiceringsdatum2025-09-14Arbetsuppgifter
Skapa grafiskt material för både digitala och tryckta medier (annonser, broschyrer, kampanjer, produktblad m.m.)
Ansvara för vår närvaro i sociala medier - både stillbild och video
Arbeta med SEO för att öka vår synlighet online
Utveckla och underhålla hemsidor i plattformar som Squarespace, Shopify, WordPress eller liknande
Driva kampanjer och marknadsföring av både befintliga och nya produkter
Skapa material och kommunikation på svenska, danska och engelska
Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet av Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects)
Kan visa upp tidigare arbeten inom grafisk design, webb och digital marknadsföring
Har kunskap om SEO och förståelse för hur man skapar innehåll som driver trafik
Är van vid att arbeta med webbdesign i moderna plattformar
Har erfarenhet av att skapa innehåll för sociala medier och kan paketera budskap på ett kreativt och engagerande sätt
Är självgående, initiativrik och gillar att arbeta brett - från strategi till praktiskt genomförande
Vi erbjuder
En möjlighet att bygga och utveckla marknadsfunktionen i ett växande företag
Flexibilitet genom deltid och distansarbete till att börja med
Möjlighet att växa in i en heltidstjänst i takt med verksamheten
En kreativ arbetsmiljö i ett företag som kombinerar 30 års IT-erfarenhet med en spännande framtid inom smarta lösningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: jobb@datanova.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Art Director DataNova Deltid". Arbetsgivare Datanova Sweden AB
(org.nr 556562-7600)
Spadegatan 19 (visa karta
)
424 65 ANGERED Jobbnummer
