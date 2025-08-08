Kreativ kvinnlig personlig assistent sökes!
Aleris Sjukvård AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-08-08
Jag är en mycket kreativ och snabbtänkt tjej i 40-årsåldern som för 4 år sen hamnade i rullstol.
Har en flera år lång utbildning i design och har jobbat med grafisk design på en reklambyrå länge. Numera använder jag datorn med hjälp av en av mina personliga assistenter, som är mina händer, och söker nu dig som är van att jobba med Adobe-programmen, videoredigering och erfarenhet av AI är ett plus.
Jag producerar också elektronisk musik, house och techno. Om du kan musikprogram är det ett plus!
Jag kan inte gå, men sitta utan problem och stå med stöd. Jag behöver hjälp i min vardag till exempel med att äta, dricka och sminka mig. Jag är social och tycker om att gå på restaurang, dansa och träffa vänner. Dessutom tränar jag fysiskt flera dagar i veckan, både gym och simning.
Om dig Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att jobba som assistent däremot förstå vad det innebär. Jag ser att du är livserfaren och empatisk och jag går mycket på personkemi!
Det finns möjlighet att jobba både som timanställd och deltid, dag, kväll och natt.
Hör av dig vid intresse med ett brev där du berättar om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten!
Anställningsform: SLUV (deltid), timanställd, dag, kväll, natt Omfattning: Deltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb.
Aleris Sjukvård AB
