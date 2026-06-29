Kreativ Content Creator på deltid till vår kund Alg-Börje!
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Gävle Visa alla marknadsföringsjobb i Gävle
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Har du en passion för att skapa och redigera digitalt innehåll för sociala plattformar? Letar du efter ett deltidsjobb vid sidan om studierna för att få erfarenhet inom en eftertraktad och spännande bransch? Varmt välkommen in med din ansökan redan idag då urvalet sker löpande!Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Alg-Börje AB är ett väletablerat familjeföretag i Valbo, Gävle som har specialiserat sig på kosttillskott baserade på havsalger sedan 1980. Företaget är en etablerad aktör inom kosttillskottsbranschen med över 40 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av högkvalitativa kosttillskott. Verksamheten har en unik inriktning på alger och marina råvaror, med fokus på deras näringsmässiga och hälsomässiga fördelar.
Genom noggrant utvalda råvaror från välrenommerade leverantörer och höga kvalitetskrav säkerställer företaget produkter med god biotillgänglighet och dokumenterad kvalitet. Företaget kompromissar aldrig med vare sig effekt eller råvarukvalitet, vilket har bidragit till ett starkt förtroende bland kunderna.
Sedan starten har passionen för havets näringsrika resurser varit kärnan i verksamheten. Idag har företaget tusentals nöjda kunder och är känt för sin kompetens, kvalitet och sitt långsiktiga engagemang för hälsa och välbefinnande.
Nu vill vår kund Alg-Börje välkomna sin nästa kollega på marknadsföringssidan, en student som ska arbeta som Content Creator. I rollen kommer du att ansvara för Alg-Börjes digitala närvaro. För att lyckas i rollen ser vi att du är en kreativ person med ett öga för detaljer.
Du erbjuds
En kreativ och flexibel deltidstjänst att kombinera med dina studier.
En roll med varierade arbete och mycket frihet under ansvar.
Arbete i en prestigelös och familjär miljö där ni hjälper och stöttar varandra.Dina arbetsuppgifter
Som Content Creator kommer du att planera, strukturera och sköta marknadsföringen via sociala medier och hemsida. Rollen ger stort utrymme för att driva arbetet framåt och se till att Alg-Börjes kanaler hålls ständigt aktiva. Vidare kommer du att arbeta strategiskt med planering och jobba med en långsiktig marknadsplan för aktiviteter, kampanjer och innehåll på Alg-Börjes olika kanaler.
I din roll kommer du bland annat att arbeta med:
Skapa och publicera engagerande innehåll och löpande annonsering på sociala medier
Ansvara för produktion och utskick av nyhetsbrev
Underhålla och uppdatera företagets hemsida
Planera och producera bild- och filmmaterial för digitala kanaler
Strategiskt och operativt arbete inom kommunikation och marknadsföring
Vi söker dig som
Studerar en eftergymnasial utbildning på minst 50 %, gärna inom ett område som är relevant för tjänsten
Talar och skriver obehindrat på svenska, då arbetsuppgifterna kräver det
Har B-körkort
Har god datorvana
Det är meriterande om du har
Fallenhet för foto och rörlig bild
Erfarenhet av att arbeta med strategiskt innehållsskapande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Estetisk - Vi ser att du är en kreativ person med ett öga för detaljer och förstår vikten av ett enhetligt intryck som stärker varumärket.
Målmedveten - I din roll är du initiativtagande och sätter mål för dig och ditt arbete framåt.
Ordningsam - Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att planera, organisera och följa upp ditt arbete. Vidare är du är noga med att följa upp arbetet löpande och ser till att det sker enligt plan.
Ansvarstagande - Vi ser att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt. Du ser vad som behöver göras och kommer gärna med egna tankar och idéer.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VRHEYX". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9982475