Kreativ Art Director - Maxkompetens Konsult AB - Formgivarjobb i Halmstad

Maxkompetens Konsult AB / Formgivarjobb / Halmstad2021-04-07Kreativ Art Director med gedigen erfarenhet sökesMecs växer tillsammans med nya ägare.Mecs ingår sedan en kort tid tillbaka i det expansiva småländska investmentbolaget MIDAQ. Tillväxtplaner tillsammans med koncernens starka varumärke inom inredning och design samt vår egen ökade efterfrågan gör att vi nu intensifierar vår expansion och söker duktiga medarbetare till våra kontor i Halmstad och Malmö.Mecs är en affärsmässigt inriktad strategi- och reklambyrå som skapar effektiv kommunikation genom en kombination av kompetenser inom affärsstrategi, kommunikationsstrategi och kreativa designteam. Nu förstärker vi vårt vinnande team med en kreativ och erfaren AD.Vår affärsmodell delar tydligt in Mecs kompetenser i tre ben - business, brands och communication. Mecs bedriver affärsstrategi och digital affärsutveckling, strategi för varumärke, kommunikation och koncept samt effektiv kommunikation i alla kanaler. Som AD kommer du att bli en viktig spelare i alla tre benen.Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla våra kunders affärer i en kreativ och positiv miljö med många duktiga spetskompetenser. Vi har stor affärsförståelse och tar ett stort ansvar för våra kunders utveckling. Det tillsammans med 23 år i branschen har gett oss stor erfarenhet av att få våra kunders varumärken att bli starka och framgångsrika.Vi uppskattar engagemang och ödmjukhet inför varandra, inför kundens utmaning och inför en bransch i stark utveckling, liksom prestigelöshet. Vi är stolta, drivna och nytänkande. Vi är modiga och tar för oss. Det har gjort oss till en av södra Sveriges mest framgångsrika byråer.Hos oss kan du dessutom förvänta dig en fantastisk arbetsmiljö, i helt nya, fräscha lokaler med mycket plats för kreativitet, utveckling och samvaro för våra olika team.Vi förväntar oss att du har stor aptit för din expertroll, är en problemlösare, en lagspelare, tänker affärsmässigt och har ett brinnande intresse för kreativa idéer som skapar värde för våra kunder. Som Art Director hos Mecs har du det övergripande ansvaret för idé och grafiska formgivningen i en dubbelsidig roll som är både strategisk och direkt producerande.2021-04-07Som person är du inspirerande, stilsäker och har gedigen erfarenhet inom branschen. Du är kreativ, nytänkande och van vid snabba deadlines. Ditt kunskapsspann är brett och sträcker sig från mindre produktioner till stora konceptuella projekt. Du trivs med att driva projekten framåt både självständigt och tillsammans med ett team av projektledare, grafiska formgivare, digitala experter, webbutvecklare, fotografer och filmare. Du trivs med att ta ansvar för design och konceptutveckling som lämnar huset, men även med att vara skarp rent produktionsmässigt.Vi söker dig som har:Relevant utbildningHåller dig kontinuerligt uppdaterad om vad som händer i vår omvärldMinst 5-10 års erfarenhet av liknande arbete.Mycket god kunskap inom Adobe Creative Clouds Design programExtra meriterande är om du har erfarenhet från internationella samarbeten och är språkkunnig. För att trivas i rollen som AD på Mecs krävs det att du har ett intresse i strategiska frågor och affärsutveckling. Vi söker dig som vågar utmana och ligga i framkant samtidigt som kundens åsikt respekteras.Så ansöker duIntervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person för jobbet. Skicka därför in din ansökan till oss redan idag. Glöm inte bifoga arbetsprover.Vi ser gärna att du skickar in din ansökan via länken.Tjänsten är en direktrekrytering till Mecs AB men alla ansökningar, eventuella frågor kring tjänsten och dylikt går via oss på Maxkompetens. Ansvarig rekryterare är Ida Svensson, eller 070-0915912.Om MecsMecs verksamhet är inriktad på att bygga långsiktighet och lönsamhet för uppdragsgivarna genom kommunikation och starka varumärken som konkurrensmedel. Mecs affärsidé är att under ett och samma tak erbjuda ett komplett utbud av resurser som täcker hela kundens kommunikationsbehov.Digitalisering, snabb utveckling, ökad konkurrens och transparens i marknaden samt ett komplext medialandskap har skapat ett stort behov från marknaden att hitta en långsiktig affärspartner. Genom våra kompetenser inom business, brands and communication säkerställer vi våra kunders affärsmål från strategi till taktiska aktiviteter. Tillsammans med våra kunder får vi mediakanalerna att samverka så summan av helheten blir långt effektivare än delarna var och en för sig.Mecs verksamhet bygger på flexibilitet med hög spetskompetens inom:AffärsutvecklingVarumärkesstrategiDigital närvaroWebb- och systemlösningarFilm och animationFoto och IllustrationVaraktighet, arbetstidHeltid PermanentEj angivetSista dag att ansöka är 2021-04-17Maxkompetens Konsult AB5675442