Kravställare inom teknisk upphandling
2026-02-03
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult som kan stötta en kommunal verksamhet med teknisk kravställning i samband med upphandling. Rollen innebär att vara ett kvalificerat stöd i arbetet med att ta fram, kvalitetssäkra och strukturera tekniska krav och underlag så att upphandlingen blir tydlig, jämförbar och genomförbar.
ArbetsuppgifterStötta verksamheten i att formulera och strukturera tekniska krav inför upphandling.
Bidra till att krav och underlag blir tydliga, relevanta och möjliga att utvärdera.
Säkerställa att tekniska krav är spårbara mot behov och mål.
Medverka i dialoger och avstämningar kopplade till kravställning och underlag.
KravErfarenhet av teknisk kravställning i samband med upphandling.
Förmåga att ta fram och kvalitetssäkra krav och tekniskt underlag.
Vana av att arbeta strukturerat med krav som kan ligga till grund för utvärdering.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
