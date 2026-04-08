Kravledare/kravsamordnare - Stockholms kollektivtrafik
2026-04-08
Kravledare / Kravsamordnare till uppdrag inom kollektivtrafik och infrastruktur
Vi söker nu en erfaren kravledare / kravsamordnare för ett längre konsultuppdrag inom kollektivtrafik, spåranläggning och tekniska investeringsprojekt i Stockholmsområdet.
I rollen kommer du att stötta flera parallella projekt i olika faser, från tidiga skeden till genomförande, med fokus på kravställning, kravuppföljning, ändringshantering och spårbarhet. Du blir en viktig resurs i arbetet med att säkerställa att krav kopplas till verifiering och validering samt att arbetet bedrivs enligt etablerade processer och standarder.
Om rollen
Du kommer att arbeta nära projektledare, projektchef, sakkunniga och andra intressenter i frågor som rör kravhantering i tekniska projekt. Rollen passar dig som är strukturerad, kommunikativ och trygg i att arbeta med flera uppdrag samtidigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
stödja projekt i kravställning, kravstrukturering och kravuppföljning
samordna kravarbete mellan projektorganisation, sakkunniga och externa parter
säkerställa spårbarhet mellan krav, verifiering och validering
leda eller delta i workshops för kravinsamling och kravförtydligande
granska och bidra till projektdokumentation, tekniska underlag och avtal
följa upp kravuppfyllnad samt hantera avvikelser och ändringsbehov
arbeta i kravverktyg som Polarion eller liknande
Vi söker dig som har
relevant examen inom systemvetenskap, informatik eller ingenjörsområde, alternativt motsvarande erfarenhet
minst 4 års erfarenhet av kravsamordning och ändringshantering i tekniska projekt inom exempelvis infrastruktur, teknik, system eller fordon
minst 4 års erfarenhet av att leda och administrera kravarbete i Polarion eller liknande verktyg
erfarenhet av att arbeta strukturerat med teknisk kravställning, uppföljning och spårbarhet
god förmåga att samordna intressenter och driva kravarbete i komplexa miljöer
Meriterande
Det är extra positivt om du har:
erfarenhet som konfigurationsansvarig eller ändringshanteringsansvarig
utbildning inom Systems Engineering
erfarenhet av arbete enligt ISO/IEC 15288
utbildning inom kravhantering och konfigurationsledning
erfarenhet från offentlig verksamhet
Om uppdraget
Start: 2026-05-11
Slut: 2028-05-10
Förlängningsoption: 1 + 1 år
Omfattning: 20 timmar/vecka, med möjlighet till utökning
Placering: Stockholm, med arbete både på plats och delvis på distans
Närvaro på plats: cirka 60 % av arbetstiden
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor
31 dagars semester
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7529292-1934759". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Agil arbetskraft Sverige GF AB
(org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Tullgårdsgatan 10 (visa karta
)
116 68 STOCKHOLM Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB Jobbnummer
9842474