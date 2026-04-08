Kravledare/kravsamordnare - Stockholms kollektivtrafik

Agil arbetskraft Sverige GF AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-08


Kravledare / Kravsamordnare till uppdrag inom kollektivtrafik och infrastruktur
Vi söker nu en erfaren kravledare / kravsamordnare för ett längre konsultuppdrag inom kollektivtrafik, spåranläggning och tekniska investeringsprojekt i Stockholmsområdet.
I rollen kommer du att stötta flera parallella projekt i olika faser, från tidiga skeden till genomförande, med fokus på kravställning, kravuppföljning, ändringshantering och spårbarhet. Du blir en viktig resurs i arbetet med att säkerställa att krav kopplas till verifiering och validering samt att arbetet bedrivs enligt etablerade processer och standarder.
Om rollen
Du kommer att arbeta nära projektledare, projektchef, sakkunniga och andra intressenter i frågor som rör kravhantering i tekniska projekt. Rollen passar dig som är strukturerad, kommunikativ och trygg i att arbeta med flera uppdrag samtidigt.
Exempel på arbetsuppgifter:

stödja projekt i kravställning, kravstrukturering och kravuppföljning

samordna kravarbete mellan projektorganisation, sakkunniga och externa parter

säkerställa spårbarhet mellan krav, verifiering och validering

leda eller delta i workshops för kravinsamling och kravförtydligande

granska och bidra till projektdokumentation, tekniska underlag och avtal

följa upp kravuppfyllnad samt hantera avvikelser och ändringsbehov

arbeta i kravverktyg som Polarion eller liknande

Vi söker dig som har
relevant examen inom systemvetenskap, informatik eller ingenjörsområde, alternativt motsvarande erfarenhet

minst 4 års erfarenhet av kravsamordning och ändringshantering i tekniska projekt inom exempelvis infrastruktur, teknik, system eller fordon

minst 4 års erfarenhet av att leda och administrera kravarbete i Polarion eller liknande verktyg

erfarenhet av att arbeta strukturerat med teknisk kravställning, uppföljning och spårbarhet

god förmåga att samordna intressenter och driva kravarbete i komplexa miljöer

Meriterande
Det är extra positivt om du har:

erfarenhet som konfigurationsansvarig eller ändringshanteringsansvarig

utbildning inom Systems Engineering

erfarenhet av arbete enligt ISO/IEC 15288

utbildning inom kravhantering och konfigurationsledning

erfarenhet från offentlig verksamhet

Om uppdraget
Start: 2026-05-11

Slut: 2028-05-10

Förlängningsoption: 1 + 1 år

Omfattning: 20 timmar/vecka, med möjlighet till utökning

Placering: Stockholm, med arbete både på plats och delvis på distans

Närvaro på plats: cirka 60 % av arbetstiden

Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor

31 dagars semester

Friskvårdsbidrag

Tjänstepension

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Agil arbetskraft Sverige GF AB (org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Tullgårdsgatan 10 (visa karta)
116 68  STOCKHOLM

Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB

