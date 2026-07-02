Kravledare / Kravanalytiker CRM
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2026-07-02
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Vi söker nu en erfaren kravledare och kravanalytiker till ett strategiskt initiativ inom CRM och Marketing Automation. Rollen passar dig som har stark förmåga att skapa struktur i komplexa miljöer och som är van att arbeta i gränslandet mellan verksamhet, information och IT.
Om uppdraget
Du kommer att stötta ett strategiskt initiativ där informationsförsörjning ska förflyttas till en framtida målarkitektur. Miljön präglas av otydligt dokumenterade krav, flera involverade verksamheter och framtida systemval som ännu inte är beslutade. Rollen kräver därför att du snabbt kan sätta dig in i komplexa behov, skapa tydlighet och ta fram användbara underlag för både verksamhet och informationsarkitekter.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Dokumentera informationsomfång och användningsfall
Stödja informationsarkitekter med tydligt och användbart informationsunderlag
Arbeta både bottom-up utifrån verksamhetsbehov och top-down utifrån marknadsplan och best practice
Dokumentera informationsbehov, omfång och användningsfall anpassade för både verksamhet och arkitektur
Säkerställa spårbarhet mellan krav, informationsunderlag och lösning
Matcha behov mot både befintliga och framtida system
Samverka nära verksamhetsrepresentanter, informationsarkitekter, modellerare och ansvariga för informationsförsörjningKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet som kravledare
Minst 5 års erfarenhet som kravanalytiker inom infomationsförsörjning
Minst 3 års erfarenhet av kravanalys inom bank och försäkring
Minst 3 års erfarenhet av kravanalys mot CRM
Mycket god förmåga att dokumentera, strukturera och förankra krav i komplexa miljöer
Flytande svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av kravanalys inom Market Automation
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Plats: Stockholm
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9990262