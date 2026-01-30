Kravledare för verksamhetssystem inom vård och omsorg
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En kommunal vård- och omsorgsverksamhet står inför att upphandla ett nytt verksamhetssystem. För att lyckas behöver förvaltningen förstärka sin förmåga att ta fram en tydlig, kvalitetssäkrad och verksamhetsförankrad kravställan. Du blir en nyckelperson i arbetet och samarbetar nära en etablerad arbetsgrupp samt kommunens upphandlingskompetens i en miljö med högt tempo och tydliga leveransförväntningar.
ArbetsuppgifterStödja förvaltningen i att ta fram och strukturera kravställan inför upphandling av verksamhetssystem inom vård och omsorg.
Samla in, analysera och formulera verksamhetskrav i dialog med berörda intressenter.
Omsätta behov från kommunal vård- och omsorgsverksamhet till tydliga, upphandlingsbara krav.
Bidra i planering och genomförande av arbetsmöten samt samordna arbetet med kravområdet.
Säkerställa helhetssyn, spårbarhet och kvalitet i kravställan.
KravMinst 3 års erfarenhet av att ta fram kravställan för verksamhetssystem inom vård och omsorg, samt att ha arbetat med detta under det senaste året.
Minst 2 års kunskap/erfarenhet av vård- och omsorgsverksamhet i kommunal regi.
Pedagogisk och analytisk förmåga samt förmåga att se helhetsperspektiv.
MeriterandeErfarenhet från liknande uppdrag kopplade till upphandling av verksamhetssystem inom kommunal vård och omsorg.Så ansöker du
