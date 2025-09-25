Kravanalytiker/UX designer
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift? Som anställd på It-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och har en möjlighet att göra skillnad på riktigt!
It-avdelningen består av ca 1300 anställda som ansvarar för all IT som används av myndighetens 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss deltar och ansvarar varje grupp för hela sin produktlivscykel - från idé till implementation och vidareutveckling. En arbetsdag kan därför innehålla allt ifrån att du deltar i workshops om ny funktionalitet till att du utvecklar nya applikationer, underhåller designsystem eller bidrar till att lösa kritiska säkerhetsproblem.
Vårt kontor är beläget i centrala Göteborg där vi erbjuder både flexibelt kontor och flexibla arbetstider. För närvarande finns det även möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som kravanalytiker/UX-designer hos oss kommer du ingå i ett tvärfunktionellt SCRUM team som tillsammans utvecklar och förvaltar Polismyndighetens webbplatser, exempelvis polisen.se, och e-tjänster. Du förväntas analysera, strukturera och samordna uppdrag för att tillsammans med gruppen leverera tillgängliga, högkvalitativa lösningar. Rollen omfattar en variation av arbetsuppgifter, där en stor del innebär nära samarbete med systemutvecklare och ett flertal intressenter. Resor inom Sverige förekommer i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordna och strukturera arbetet i dina utvecklingsuppdrag
Genomföra behovsanalyser
Ta fram, testa och utvärdera prototyper
Hålla i workshops samt designsprintar
Dokumentera resultat i kravspecifikationer, user stories, prototyper mm
Samarbeta internt inom Polisen och även externt med våra olika målgrupperKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom it eller motsvarande erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
Flerårig erfarenhet av att arbeta som kravanalytiker/ UX-designer i närtid som Polismyndigheten bedömer relevant
Arbetsvana att planera och genomföra användarcentrerad behovsinsamling
Arbetslivserfarenhet inom agila arbetsmetoder
Erfarenhet av att samarbeta och kommunicera med olika intressenter
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Kunskap om Web Content Accessibility Guidelines och tillgänglighet i digitala produkter
Arbetat som webb- eller systemutvecklare
Arbetat systematiskt med testning
Erfarenhet av prototypverktyg
Kunskap inom UI/digital grafisk designDina personliga egenskaper
Du behöver ha en analytisk förmåga, vara ansvarstagande, lösningsfokuserad och ha ett starkt driv. Du vill hela tiden arbeta för att vi tillsammans kontinuerligt levererar så bra lösningar som möjligt. Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta och är kommunikativ och kan hantera många kontaktytor. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har en god förmåga att bryta ner komplexa uppgifter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Heltid, flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Kravanalytiker
