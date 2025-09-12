Kravanalytiker till Stockholm
2025-09-12
Har du flera års erfarenhet av att arbeta nära utvecklingsteam och en förmåga att omvandla komplexa tekniska behov till tydliga krav? Då kan du vara den kravanalytiker vi söker.
För Nexer är varje utmaning en möjlighet och som konsult hos oss kommer du få utveckling genom dessa möjligheter, både inom olika tekniker och olika branscher. Du får en stabil och trygg anställning samtidigt som du får möjlighet att testa och utveckla din kompetens i olika uppdrag. Vi tror på en långsiktig och hållbar anställning där vi lägger stor vikt vid både kompetensutveckling och work life balance.
Vem är du?
Vi letar efter dig som har minst fyra års erfarenhet inom kravanalys och som har utvecklat en djup kompetens inom området. Du är van att arbeta självständigt, ta ansvar för delområden och agera förebild för andra konsulter. Du har en naturlig förmåga att leda mindre grupper och att skapa struktur i komplexa projektmiljöer.
I rollen kommer du att:
Samla in, analysera och dokumentera krav från olika intressenter
Arbeta nära systemutvecklare med fokus på integrationer, API:er och dataflöden
Ta fram tekniska och icke-funktionella krav kopplade till prestanda, säkerhet, tillgänglighet och driftsbarhet
Samverka med lösningsarkitekter och IT-drift för att säkerställa att kraven är genomförbara och välförankrade
Tolka tekniska dokument som arkitekturbeskrivningar, sekvensdiagram och datamodeller, och omsätta dessa till funktionella krav
Du har god vana av att arbeta med etablerade verktyg och metoder, och är trygg i att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Då uppdraget finns i Stockholm ser vi gärna att du bor i närheten.
Vilka är vi på Public Sales?
Affärsområdet Public Sales på Nexer har länge arbetat med att driva och utveckla våra uppdrag inom offentlig sektor - myndigheter, regioner och kommuner. Nu tar vi nästa steg och skapar en ännu starkare plattform och närvaro i Mälardalsregionen. Hos oss får du inte bara arbeta med samhällsviktiga uppdrag - du får också vara med och påverka, forma kulturen och bygga upp något tillsammans med oss
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Xie Gamboa, xie.gamboa@nexergroup.com
.
Observera att sista ansökningsdag är den 22 september, så vänta inte med din ansökan!
Läs mer om Nexer här www.nexergroup.com
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
