Kravanalytiker till samhällsviktig funktion
Nexer AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-09-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer AB i Linköping
, Katrineholm
, Örebro
, Skövde
, Jönköping
eller i hela Sverige
Långsiktigt uppdrag i Norrköping!
Nexer har fått möjligheten att sätta ihop ett team för ett uppdrag hos en av våra kunder inom offentlig sektor. Vill du utvecklas som kravanalytiker och samtidigt bidra i en samhällsviktig statlig verksamhet? Ta då chansen att bli en del av något större och bidra till en viktig samhällsfunktion!
Vi söker nu en erfaren .NET-utvecklare för ett långt och spännande uppdrag med placering i Norrköping och start inom kort.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Minst 4 års erfarenhet av kravanalys
Minst 4 års erfarenhet av kravarbete nära systemutvecklare, inklusive systemintegrationer, API:er och dataflöden
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram icke-funktionella krav (prestanda, säkerhet, tillgänglighet, driftsbarhet) och samverka med arkitekter och IT-drift
God vana att tolka tekniska dokument (arkitektur, sekvensdiagram, logikflöden, datamodeller) och översätta dem till funktions- och beteendekrav
Har du erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor och/eller organisationer där säkerhetskänslig data hanteras är det ett stort plus.
Som person är du trygg i att leda diskussioner, strukturera information och skapa samsyn i komplexa sammanhang. Du gillar att analysera, kommunicera och vara bryggan mellan människor och teknik. Du är kommunikativ och gillar samarbete men har inga problem med att arbeta självständigt.
Rollen kräver att du obehindrat kan kommunicera flytande på svenska i såväl tal som skrift. Det är en förutsättning för att lyckas i våra kunddialoger och i teamet. Eftersom uppdraget är inom statlig verksamhet krävs också att du är svensk medborgare.
Vilka är vi på Nexer i Linköping?
Nexer i Linköping är en arbetsplats där kompetens, engagemang och samarbete står i centrum. Här möts du av ett tight och välkomnande team där varje individs unika talanger tas tillvara, och där prestigelöst kunskapsutbyte och stöd genomsyrar kulturen. Vi tror på att skapa rätt förutsättningar med fokus på dig - dina drivkrafter, ambitioner och utveckling. Hos oss får du möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll.
Som konsult på Nexer får du en trygg anställning kombinerat med variationen och utmaningarna som konsultrollen erbjuder. Vi tror på en långsiktig och hållbar karriär, där du får möjlighet att växa både tekniskt och personligt - samtidigt som du kan upprätthålla en sund balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du utveckling, stöd och möjlighet att forma din egen resa.
Våra uppdrag finns inom offentlig sektor, industri, försvar och andra teknikdrivande branscher. Ibland arbetar du självständigt, ibland i team - ofta i en hybridvardag som kombinerar kontor, kund och hemmakontor på ett sätt som passar både uppdraget och livet. Här blir du en del av en trygg och inspirerande gemenskap där personlig utveckling värderas högt.
Om du gillar spännande uppdrag, trevliga kollegor och att utvecklas i din yrkesroll - då kommer du trivas hos oss på Nexer i Linköping.Publiceringsdatum2025-09-12Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 24 september.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer härwww.nexergroup.com
#LI-PS1 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345) Arbetsplats
Nexer Group Kontakt
Petra Sivefäldt petra.sivefaldt@nexergroup.com 0730-42 83 82 Jobbnummer
9506945