Kravanalytiker till Quest Consulting
2026-01-30
Uppdragsbeskrivning
Sektionen är en strategisk, styrande och stödjande funktion som i samarbete med verksamheten arbetar med utvecklingsarbete samt samordning, förvaltning och utveckling av verksgemensamma områden, metoder och verktyg. Sektionen verkar för ett helhetsperspektiv på verksnivå.
Kravanalytikern ska driva kravarbetet framåt samt stötta projekt-/uppdragsledaren i syfte att skapa förutsättningar för projektets/uppdragets leveranser.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Du är ansvarig för att genomföra och driva de kravrelaterade aktiviteter som respektive uppdrag omfattar. Du fungerar som en länk mellan intressenter, projektledare, utvecklingsteam och andra relevanta parter för att säkerställa att kravarbetet uppfyller verksamhetens behov.
Leda och samordna kravprocessen: Ansvara för att rätt krav tas fram i rätt tid med rätt kvalitet. Planera, prioritera och följa upp kravarbetet.
Kravinsamling och -analys: Genomföra intervjuer och workshops för att samla in krav från intressenter och användare. Identifiera och analysera krav.
Dokumentation: Skapa och underhålla detaljerade kravdokument, specifikationer och användarberättelser som tydligt beskriver funktionella och icke-funktionella krav.
Kommunikation: Fungera som en kommunikationskanal mellan olika intressenter, inklusive projektledare, utvecklare och testare, för att säkerställa att alla parter har en gemensam förståelse för kraven.
Kravhantering: Stötta uppdraget i att sätta upp livscykelhantering för krav. Spåra och hantera förändringar i kraven under hela projektets livscykel, inklusive att prioritera och validera krav. Skapa struktur bland krav samt stötta förvaltningsetablering av krav.
Verifikation och validering: Delta i granskning och godkännande av kravdokument samt stödja testaktiviteter (acceptanstester), för att säkerställa att de levererade lösningarna uppfyller de definierade kraven.
Riskhantering: Identifiera potentiella risker och problem relaterade till krav och föreslå åtgärder för att hantera dessa.
Testledning: Ta fram testplaner, baserade på kravmassa, och leda testprocessen. Detta kommer att förekomma i mindre utsträckning, fokus ligger på kravarbete.
Obligatoriska krav
Akademisk examen på minst kandidatnivå inom IT, datavetenskap eller systemvetenskap.
Minst 5 års erfarenhet av att i rollen som kravanalytiker, inom verksamhetsutveckling,systemutveckling och/eller IT-projekt, arbeta med uppgifter såsom insamling och prioritering av krav, workshopledning med mera.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med verktyg och plattformar för kravhantering, Jiraoch/eller Azure DevOps.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och brett med kravarbete, där konsulten har hanterat krav inom minst två av följande områden: såsom processutveckling, IT-system (frontend/backend), IT-hårdvara och Operational Technology (OT).
Meriterande krav
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med agila metoder.
Minst 3 års erfarenhet i rollen som uppdrags- eller projektledare.
Certifiering i agila metoder, SAFe eller Scrum.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
