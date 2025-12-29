Kravanalytiker till Karlskrona
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vi behöver växa och söker dig för att vi tillsammans ska bli ännu bättre! Vi har många spännande uppdrag i gång där vi ständigt utvecklar ny teknik och vårt arbetssätt. Vi erbjuder en modern arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas på både djup och bredd. Som anställd på Försäkringskassan förväntas du att samarbeta, värna om kvalitét och ha en vilja av att utvecklas tillsammans med oss.
Kravanalys, kravhantering och utveckling
Vi jobbar uteslutande i agila team med stort fokus på eget ansvar och vilja att ständigt förbättra vår verksamhet och servicen till Försäkringskassans kunder. En god användarupplevelse är en viktig del av arbetet. Du är med i hela kedjan av analys, design, implementation, test och förvaltning.
Som kravanalytiker hos oss kommer du att vara länken mellan verksamheten och systemutvecklare. Arbetet innebär att man är stöd i backlogg-arbetet genom att utföra kravutredningar samt att detaljera kraven så att teamet kan utföra sin utveckling. Du skapar förutsättningar för planering och uppföljning av systemutvecklingen. Tillsammans med både product owner, scrum master och teamet ser du till att backloggen är uppdaterad och förberedd inför sprintplanering. Genom att upprätthålla produktdokumentation av systemets beteende och egenskaper skapar du förvaltningsbarhet.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har arbetslivserfarenhet av kravutveckling eller liknande arbetsuppgifter
• har god förståelse för kravanalys inom storskalig systemutveckling
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av verktygen Confluence och Jira
• arbetslivserfarenhet av systemutveckling eller kodutveckling
• dokumenterad erfarenhet av agila metoder.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringsperioden. Placeringsort: Karlskrona.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Joan Allander, 010-114 72 33 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Hanna Fransson, hanna.fransson@forsakringskassan.se
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
