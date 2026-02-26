Kravanalytiker, Sussa Data och Analys
Region Västerbotten, Cimt / Supportteknikerjobb / Umeå Visa alla supportteknikerjobb i Umeå
2026-02-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Cimt i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Sussa vårdstöd är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa.
Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och nära 55 000 medarbetare i vården jobbar i det nya vårdinformationsstödet. Du får med andra ord ett meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad där det verkligen behövs.
Bemanningen av denna roll sker inom Sussa vårdstöd och urvalet kommer därför att utgöras av sökande från alla nio Sussa-regioner. Du kommer att ha din anställning i din hemregion men arbeta riktat mot Sussa vårdstöd.
För mer info om Sussa vårdstöd, läs här.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som Teknisk koordinator för ändring- och driftsättning representerar du nio regioner via vårt gemensamma förvaltningsobjekt Sussa vårdstöd. Du är huvudansvarig för ITIL-processerna Change- och Release och leder även motsvarande forum med regionerna. I uppdraget ingår även att delta i- och företräda Sussa vårdstöd i ITIL-forum med Cambio. Rollen arbetsleds av Objektledare IT Sussa vårdstöd.
Uppdraget innebär främst att:
* Förvalta och förädla ITIL processerna Change management och Release management samt samverka och arbeta med övriga ITIL processer.
* Följa upp avvikelser i processflödet och bereda förslag på aktiviteter kring förbättringar
* Utgöra sammanhållande kontakt för leverantörens och regionernas Change manager (ändringsansvariga) eller Release manager (driftsättningsansvariga)
* Koordinera och leda forum och aktiviteter med regionerna som har koppling till ITIL processerna Change management och Release management.
Utöver att förvalta och förädla ITIL processerna Change management och Release management ingår även att tillsammans med övriga tekniska roller inom Sussa vårdstöd verka som teknisk koordinator. Som sådan kommer du bl.a. att koordinera och utreda tekniska behov och frågeställningar mellan regionerna, Sussa vårdstöd och Cambio. Rollen innebär även att stödja övriga roller kopplade till Sussa vårdstöd.
Tjänsten är heltid, i rollen ingår även att medverka i olika forum och aktiviteter, utifrån rollens omfattning, men också utifrån din kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som till uppdraget har relevant utbildning inom IT-området eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig kunskap. Vi ser gärna att du har certifiering inom ITIL ramverket.
För att lyckas i uppdraget ska du:
* ha kunskap om ITILs ramverk
* ha god IT-teknisk kompetens
* kunna läsa, förstå och tolka teknisk dokumentation
Meriterande är:
* erfarenhet av arbete inom Hälso- och sjukvårdens organisation
* kunskaper om pm3
* förståelse för vårdverksamhet och användarperspektiv
* erfarenhet av att arbeta med- och utveckla processer inom ITIL
* tidigare arbetat med Change- och Releaseprocesserna
* erfarenhet av att leda, koordinera och samverka inom stora organisationer och med leverantör
* goda kunskaper om IT-säkerhet, tekniska lösningar, integrationer och infrastruktur.
Som person är du strukturerad, resultatorienterad och gillar att arbeta både självständigt samt ihop med andra. Du är tydlig och utifrån ett helhetsperspektiv gillar du att ta egna initiativ för att nå uppsatta mål. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, möten och viss dokumentation kan komma att vara på engelska.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa Samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Cimt Kontakt
Objektledare IT Sussa Vårdstöd
Robert Törmä robert.torma@regionvasterbotten.se 070-3798218 Jobbnummer
9764266