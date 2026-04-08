Kravanalytiker/kravledare till Svenska Kraftnät

Agil arbetskraft Sverige GF AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-08


Kravanalytiker / Kravledare till Svenska kraftnät
Till Svenska kraftnät söker vi nu en Kravanalytiker / Kravledare, kompetensnivå 4, för ett långsiktigt och verksamhetskritiskt uppdrag inom området Balansering.
Du kommer att tillhöra enheten Balanseringsstöd (SEEB) och arbeta nära verksamhetsarkitekter, processledare, projektledning, testteam och tekniska specialister. Uppdraget avser främst projekt inom Balanseringen, där fokus initialt ligger på projektet BSP/BRP, som syftar till att separera BSP och BRP från varandra. Detta påverkar flera verksamhetsprocesser och ställer höga krav på struktur, spårbarhet och kvalitet i kravhanteringen.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att samordna och driva kravarbete i komplexa och regelstyrda verksamhetsprojekt. Du fungerar som bryggan mellan verksamhet och IT och säkerställer att krav identifieras, dokumenteras, kvalitetssäkras och kommuniceras på ett tydligt och praktiskt sätt.
Du kommer bland annat att:

leda och facilitera workshops för behovsinsamling

identifiera, formulera och kvalitetssäkra funktionella och icke-funktionella krav

skapa struktur i kravverktyg och säkerställa spårbarhet genom utveckling, test och produktionssättning

dokumentera arbetsflöden och processer

ta fram tydliga acceptanskriterier

samarbeta med arkitekter, tekniska specialister och testteam för att säkerställa verifierbara och realiserbara krav

bidra med metodstöd till verksamheten i kravframtagning och behovsinsamling

Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:

universitet-/högskoleutbildning inom systemvetenskap, informatik, el/data eller motsvarande

minst 10 års erfarenhet av kravanalys och kravhantering, inklusive både funktionella och icke-funktionella krav i agil utveckling

minst 5 års erfarenhet av kravställning i verksamhetsprojekt med betydande inslag av regeluppfyllnad

minst 10 års erfarenhet av arbete med relevanta standarder och ramverk, exempelvis GDPR, WCAG, OWASP, ITIL och ISO 25010

minst 10 års erfarenhet av att facilitera workshops och samla in krav från både verksamhet och teknik

minst 3 års erfarenhet av att dokumentera arbetsflöden och processer samt konfigurera kravverktyg, exempelvis ADOS eller JIRA, för att skapa spårbarhet

god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska

Eftersom detta är ett uppdrag på kompetensnivå 4 ser vi även att du har mycket hög kompetens inom området, hög grad av självständighet och förmåga att ta huvudansvar för ett område samt leda större grupper vid behov.
Meriterande
Det är meriterande om du har:

certifiering inom kravanalys, exempelvis REQB, IREB eller CBAP

erfarenhet av testledning och framtagning av testfall baserade på acceptanskriterier

erfarenhet av enterprise-arkitektur eller data management

erfarenhet av metodstöd vid agil kravframtagning

erfarenhet från myndighet eller offentlig verksamhet

Omfattning och villkor
Start: 2026-06-15

Slut: 2028-06-15

Option: 2 + 2 år, längst till och med 2030-06-15

Omfattning: 100 %

Placeringsort: Svenska kraftnäts kontor, Sturegatan 1, Sundbyberg

Distansarbete: upp till 50 % av arbetstiden, enligt överenskommelse

Resor: kan förekomma

Säkerhetsprövning: säkerhetsprövning och registerkontroll krävs

Vi erbjuder
31 dagars semester

Friskvårdsbidrag

Tjänstepension

Trygga villkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

