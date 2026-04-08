Kravanalytiker/kravledare till Svenska Kraftnät
Kravanalytiker / Kravledare till Svenska kraftnät
Till Svenska kraftnät söker vi nu en Kravanalytiker / Kravledare, kompetensnivå 4, för ett långsiktigt och verksamhetskritiskt uppdrag inom området Balansering.
Du kommer att tillhöra enheten Balanseringsstöd (SEEB) och arbeta nära verksamhetsarkitekter, processledare, projektledning, testteam och tekniska specialister. Uppdraget avser främst projekt inom Balanseringen, där fokus initialt ligger på projektet BSP/BRP, som syftar till att separera BSP och BRP från varandra. Detta påverkar flera verksamhetsprocesser och ställer höga krav på struktur, spårbarhet och kvalitet i kravhanteringen.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att samordna och driva kravarbete i komplexa och regelstyrda verksamhetsprojekt. Du fungerar som bryggan mellan verksamhet och IT och säkerställer att krav identifieras, dokumenteras, kvalitetssäkras och kommuniceras på ett tydligt och praktiskt sätt.
Du kommer bland annat att:
leda och facilitera workshops för behovsinsamling
identifiera, formulera och kvalitetssäkra funktionella och icke-funktionella krav
skapa struktur i kravverktyg och säkerställa spårbarhet genom utveckling, test och produktionssättning
dokumentera arbetsflöden och processer
ta fram tydliga acceptanskriterier
samarbeta med arkitekter, tekniska specialister och testteam för att säkerställa verifierbara och realiserbara krav
bidra med metodstöd till verksamheten i kravframtagning och behovsinsamling
Vi söker dig som har:
universitet-/högskoleutbildning inom systemvetenskap, informatik, el/data eller motsvarande
minst 10 års erfarenhet av kravanalys och kravhantering, inklusive både funktionella och icke-funktionella krav i agil utveckling
minst 5 års erfarenhet av kravställning i verksamhetsprojekt med betydande inslag av regeluppfyllnad
minst 10 års erfarenhet av arbete med relevanta standarder och ramverk, exempelvis GDPR, WCAG, OWASP, ITIL och ISO 25010
minst 10 års erfarenhet av att facilitera workshops och samla in krav från både verksamhet och teknik
minst 3 års erfarenhet av att dokumentera arbetsflöden och processer samt konfigurera kravverktyg, exempelvis ADOS eller JIRA, för att skapa spårbarhet
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Eftersom detta är ett uppdrag på kompetensnivå 4 ser vi även att du har mycket hög kompetens inom området, hög grad av självständighet och förmåga att ta huvudansvar för ett område samt leda större grupper vid behov.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
certifiering inom kravanalys, exempelvis REQB, IREB eller CBAP
erfarenhet av testledning och framtagning av testfall baserade på acceptanskriterier
erfarenhet av enterprise-arkitektur eller data management
erfarenhet av metodstöd vid agil kravframtagning
erfarenhet från myndighet eller offentlig verksamhet
Omfattning och villkor
Start: 2026-06-15
Slut: 2028-06-15
Option: 2 + 2 år, längst till och med 2030-06-15
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Svenska kraftnäts kontor, Sturegatan 1, Sundbyberg
Distansarbete: upp till 50 % av arbetstiden, enligt överenskommelse
Resor: kan förekomma
Säkerhetsprövning: säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 kl
Vi erbjuder
31 dagars semester
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Trygga villkor
