Kravanalytiker/Kravhanterare
Professional Galaxy AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-06-10
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Kravanalytiker/Kravhanterare hos vår kund.
Om uppdraget
Kravprofil • Minst fyra (4) års erfarenhet med arbete inom infrastruktur (compute, storage, nät). • Minst fyra (4) års erfarenhet med arbete med on-prem drift. • Kunskap och erfarenhet av databaser. • Kunskap, förståelse och erfarenhet av IT-säkerhet, d.v.s. förståelse för informationssäkerhet samt teknisk kunskap om hur detta realiseras. • Erfarenhet av att formulera och ställa krav i upphandlingar inom IT-området enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). • God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Meriterande kompetens: • Erfarenhet av Enterprise Resource Planning (ERP).
Sammanfattning Kompetensnivå: 3 Period: 2026-10-12 till och med 6 månader framåt, option 6 + 6 månader Placeringsort: Norrköping eller Malmö (Sturup) Svar önskas: 2026-06-18
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Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889639-2047284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Malmö Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9958520