Kravanalytiker för komplex IT-transformation
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kommer in i ett omfattande transformationsprogram hos en myndighet inom finansområdet. Programmet syftar till att ta fram framtidens IT-stöd för verksamhetskritiska områden som diarieföring, dokumenthantering, ärendehantering, arbetsflöden, kommunikation, e-tjänster och kunskapshantering.
Arbetet befinner sig i en lösningsvalsfas där flera delprojekt kommer att starta. Här får du en central roll i att skapa ett tydligt och verksamhetsförankrat kravunderlag för både programnivå och enskilda initiativ. Uppdraget passar dig som trivs i komplexa miljöer där nya plattformar, vidareutveckling av befintliga lösningar och förändrade arbetssätt behöver hänga ihop.
ArbetsuppgifterDriva kravanalys i det övergripande programmet och i ett eller flera delprojekt.
Ta fram, strukturera och förankra funktionella och icke-funktionella krav.
Samla in krav genom workshops, intervjuer och dialog med verksamhet, IT och andra intressenter.
Dokumentera och validera krav med etablerade metoder.
Identifiera, beskriva och visualisera informations- och begreppsmodeller enligt standardiserade metoder.
Bidra i arbete som rör både egenutvecklade system och standardplattformar för verksamhetsprocesser.
Stötta kravarbete i initiativ där leverans sker i projektform och realisering sker i en agil teamorganisation.
Hantera beroenden mellan intressenter, processer och systemintegrationer i en komplex miljö.
KravMinst 5 års erfarenhet i rollen som kravanalytiker där du har lett och arbetat fram funktionella och icke-funktionella krav.
Erfarenhet av att ta fram krav för både egenutvecklade system och standardplattformar för verksamhetsprocesser.
Erfarenhet av kravarbete i större förflyttningar som drivs i projektform och där kraven till stor del realiseras i en agil teamorganisation.
Förståelse för både projektmetodik och agila metoder och ramverk.
Kunskap om informations- och begreppsmodellering samt förmåga att identifiera och visualisera modeller enligt standardiserade metoder.
Erfarenhet av strukturerat arbete med kravinsamling, kravdokumentation och kravvalidering.
Erfarenhet av att leda workshops och intervjuer med representanter från olika intressenter för att samla in krav.
Erfarenhet av att arbeta i komplexa miljöer med flera intressenter och systemintegrationer.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med enterprise-arkitektur.
Erfarenhet av motsvarande roll inom offentlig sektor.
Erfarenhet av förändringsledning i större transformationer som innebär förändrade arbetssätt.
Erfarenhet av kravarbete kopplat till diarieföring, dokumenthantering, ärendehantering, arbetsflödeshantering och e-tjänster.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
