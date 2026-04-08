Kravanalytiker/Business Analyst, Agil Ledare eller Arkitekt !

B3 Consulting Group AB (publ) / Stockholm
2026-04-08


Bli en nyckelperson i finanssektorns digitala utveckling
På B3 Visab Consulting arbetar vi nära några av Sveriges mest samhällskritiska aktörer inom bank och försäkring. Våra uppdrag är komplexa, långsiktiga - och riktigt roliga. Vi är ett erfaret gäng konsulter som kombinerar affärsförståelse med teknisk höjd, och vi söker nu fler kollegor som vill bidra med sin kompetens i en miljö där samarbete, kvalitet och trygghet står i fokus.
Just nu letar vi efter:
Kravanalytiker/ Business Analyst
Bekväm med att översätta behov till krav, och att jobba nära både utvecklare och verksamhet

Minst 3 års erfarenhet som kravanalytiker eller business analyst

Minst 2 år inom bank och/eller försäkring

Agil Ledare/Projektledare
Minst 3 års erfarenhet i en agil ledarroll (t.ex. product owner, epic owner, RTE eller scrum master) eller som projektledare

Kommunikativ och med goda ledaregenskaper

Minst 2 år inom bank och/eller försäkring

Lösningsarkitekt
Minst 4 års erfarenhet av lösningsarkitektur

God teknisk bredd och vana att ta helhetsansvar

Minst 2 år inom bank och/eller försäkring

Enterprisearkitekt
Minst 3 års erfarenhet i rollen som enterprisearkitekt

Van att driva förändring och ta fram strategiska arkitekturlösningar

Minst 2 år inom bank och/eller försäkring

Därför trivs våra konsulter:
Kompetensutveckling, certifieringar och stöd i din konsultresa

En kultur där vi stöttar varandra, delar kunskap och har nära till både skratt och utveckling

En stark satsning på hälsa och balans genom Team B3

Vi vet att det är människorna som gör skillnaden - både i våra kunduppdrag och i vårt interna samarbete. Hos oss blir du en del av ett stabilt team där erfarenhet tas till vara och där du får utrymme att växa.
Ansök enkelt
Sök direkt via formuläret - eller kontakta oss om du vill veta mer:
Lidia Hagos - lidia.hagos@b3.se Hanna Skoog - +46 70 260 12 65 / Hanna.Skoog@b3.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5768169-1933875".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Consulting Group AB (publ) (org.nr 556606-3300), https://bli.b3.se
Wallingatan 2 (visa karta)
111 60  STOCKHOLM

Arbetsplats
B3 Consulting Group

Jobbnummer
9841544

Prenumerera på jobb från B3 Consulting Group AB (publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos B3 Consulting Group AB (publ):