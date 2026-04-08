Kravanalytiker/Business Analyst, Agil Ledare eller Arkitekt !
2026-04-08
Bli en nyckelperson i finanssektorns digitala utveckling
På B3 Visab Consulting arbetar vi nära några av Sveriges mest samhällskritiska aktörer inom bank och försäkring. Våra uppdrag är komplexa, långsiktiga - och riktigt roliga. Vi är ett erfaret gäng konsulter som kombinerar affärsförståelse med teknisk höjd, och vi söker nu fler kollegor som vill bidra med sin kompetens i en miljö där samarbete, kvalitet och trygghet står i fokus.
Just nu letar vi efter:
Kravanalytiker/ Business Analyst
Bekväm med att översätta behov till krav, och att jobba nära både utvecklare och verksamhet
Minst 3 års erfarenhet som kravanalytiker eller business analyst
Minst 2 år inom bank och/eller försäkring
Agil Ledare/Projektledare
Minst 3 års erfarenhet i en agil ledarroll (t.ex. product owner, epic owner, RTE eller scrum master) eller som projektledare
Kommunikativ och med goda ledaregenskaper
Minst 2 år inom bank och/eller försäkring
Lösningsarkitekt
Minst 4 års erfarenhet av lösningsarkitektur
God teknisk bredd och vana att ta helhetsansvar
Minst 2 år inom bank och/eller försäkring
Enterprisearkitekt
Minst 3 års erfarenhet i rollen som enterprisearkitekt
Van att driva förändring och ta fram strategiska arkitekturlösningar
Minst 2 år inom bank och/eller försäkring
Därför trivs våra konsulter:
Kompetensutveckling, certifieringar och stöd i din konsultresa
En kultur där vi stöttar varandra, delar kunskap och har nära till både skratt och utveckling
En stark satsning på hälsa och balans genom Team B3
Vi vet att det är människorna som gör skillnaden - både i våra kunduppdrag och i vårt interna samarbete. Hos oss blir du en del av ett stabilt team där erfarenhet tas till vara och där du får utrymme att växa.
Ansök enkelt
Sök direkt via formuläret - eller kontakta oss om du vill veta mer:
Lidia Hagos - lidia.hagos@b3.se
Hanna Skoog - +46 70 260 12 65 / Hanna.Skoog@b3.se Så ansöker du
