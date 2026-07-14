Kravanalytiker
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-14
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Vi söker nu en erfaren kravanalytiker till ett uppdrag inom offentlig verksamhet. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet och IT och som är van att omsätta behov till tydliga, värdeskapande krav i komplexa miljöer.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta nära verksamhetsrepresentanter, produktägare, epic owner och utvecklingsteam. Uppdraget innebär ansvar för att identifiera, analysera, dokumentera och följa upp krav genom hela utvecklingsprocessen. Du blir en viktig del i att skapa struktur, samsyn och spårbarhet i ett utvecklingsarbete där samarbete och tydlig kommunikation är avgörande.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Samla in, analysera och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav
Facilitera workshops och möten med intressenter och utvecklingsteam
Säkerställa spårbarhet mellan krav, utveckling och test
Etablera och tillämpa en lämplig agil kravhanteringsmetodik
Arbeta nära arkitekter, UX och utvecklingsteam för att skapa gemensam förståelse
Följa upp krav genom hela utvecklingsprocessen
Krav för uppdraget
Obligatoriska krav
Minst 6 års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet som kravanalytiker i en större organisation med minst 1 000 anställda
Relevant och aktuell erfarenhet av att arbeta enligt agil kravmetodik
Relevant och aktuell erfarenhet av samarbete med roller som arkitekter, UX och utvecklingsteam
Relevant och aktuell erfarenhet av att identifiera, analysera, dokumentera och följa upp krav
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta som kravanalytiker i regelstyrda och komplexa miljöer
Erfarenhet av kravanalys inom myndighet
Erfarenhet av SAFe-ramverketDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad
Driven
Lösningsorienterad
Samarbetsinriktad
Kommunikativ med mycket god svenska i tal och skrift
Uppdragsinformation
Plats: Sundbyberg
Distansarbete: 2 dagar per vecka
Säkerhetsprövning kan bli aktuell
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
10002619