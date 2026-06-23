Kravanalytiker
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2026-06-23
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Är du en erfaren Kravanalytiker med bakgrund inom verksamhetsutveckling, kravhantering och upphandling? Vill du vara med och forma framtidens HR- och lönesystem inom offentlig sektor? Då kan detta uppdrag vara något för dig.
Om uppdraget
Vi söker nu en senior Kravanalytiker för ett konsultuppdrag hos en kommun i Stockholmsområdet. Uppdraget är en del av den avslutande fasen av en förstudie inför upphandling av ett nytt HR- och lönesystem.
Du kommer att arbeta självständigt i nära samarbete med projektledare och upphandlingsansvarig samt ha en central roll i att etablera struktur, metodik och arbetssätt för kravhantering och test.
Omfattning: 50%
Plats: Huddinge, Stockholm (hybrid)
Start: Augusti 2026
Uppdragsperiod: Augusti 2026 – December 2026, med möjlighet till förlängningPubliceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Leda och strukturera arbetet med kravhantering
Definiera och etablera metodik för kravinsamling, kravhantering och test
Planera och genomföra workshops, intervjuer och behovsanalyser
Dokumentera verksamhetsbehov, krav och användningsfall
Säkerställa spårbarhet mellan behov, krav och tester
Bidra till framtagning av upphandlingsunderlag
Stödja arbetet med utvärderings- och verifieringsmetodik
Samarbeta med verksamhet, projektledning, arkitektur och upphandling
Bidra med rådgivning kring arbetssätt för krav- och testarbete inom offentlig verksamhetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av kravanalys och kravhantering
Erfarenhet av att leda och strukturera kravarbete i komplexa organisationer
Erfarenhet av kravinsamling genom workshops, intervjuer och analysarbete
Erfarenhet av att formulera funktionella och icke-funktionella krav
Erfarenhet av testledning, verifiering eller testmetodik
Erfarenhet av att översätta verksamhetsbehov till strukturerade och verifierbara krav
Erfarenhet av offentlig sektor, kommun, region eller myndighet
Erfarenhet av HR-, personal- eller lönesystem
God förståelse för upphandling och LOU
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande
Certifiering inom kravhantering, Business Analysis eller test
Erfarenhet av BABOK, IREB, ISO 29148 eller liknande metoder
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Erfarenhet av agila eller hybridbaserade arbetssättDina personliga egenskaper
Strukturerad och analytisk
Självständig och drivande
God samarbetsförmåga
Kommunikativ och lyhörd
Van att arbeta i komplexa intressentmiljöer
Låter detta intressant?
Skicka gärna ditt CV till kaviya.k@i-raysolutions.com
och märk ansökan med "Requirements Analyst – Stockholm". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: kaviya.k@i-raysolutions.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare I-Ray IT Solutions AB
(org.nr 559417-3600)
Hagalundsgatan 40 Lgh 1704 (visa karta
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169 64 SOLNA Jobbnummer
9975845