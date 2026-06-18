Kravanalytiker
Transportstyrelsen / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-06-18
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi söker dig som är kravanalytiker men som även har erfarenhet av att arbete med test. Tjänsten är i första hand placerad inom det produktområde som förvaltar utskick av brev från hela myndigheten samt ärendehantering som hanterar inkommande handlingar till hela myndigheten men du kan även komma att arbeta inom andra områden på it-avdelningen.
Som kravanalytiker på Transportstyrelsen deltar du i utvecklingen av effektiva, smarta och hållbara it-lösningar för samhället. Du blir en värdefull del av ett agilt utvecklingsteam där vi arbetar brett – från kravanalys, design och implementation till test, testautomatisering och automatiserade driftsättningar. Du kommer huvudsakligen att ansvara för att hela kravprocessen fungerar men vi har även behov av stöttning inom testområdet varför du ibland kommer att arbeta med test.
Arbetet omfattar verksamhetskritiska system och du får en central roll i utvecklingen och förvaltningen av Transportstyrelsens systemlösningar. Just nu befinner vi oss i en mycket spännande fas med flera större pågående program och uppdrag, bland annat en omfattande modernisering av vägtrafikregistret.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
arbeta i team med förvaltningsuppdrag eller projekt
leda och delta i workshops tillsammans med beställarorganisationen
vara informationslänken mellan beställare och It-avdelningen
granska och kvalitetssäkra kravrelaterad dokumentation
säkerställa att både funktionella och icke-funktionella krav formuleras på ett sätt som gör dem både utvecklingsbara och testbara, är tydliga, prioriterade och förstådda
stödja test- och kvalitetssäkringsarbete genom kravvalidering och granskning av testfall
tillsammans med testare ta fram, genomföra och analysera utfall av tester, utvärdera och rapportera testresultat.
Du måste ha
akademisk utbildning inom it-området om minst 2 år eller kunskaper förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdiga
aktuell arbetslivserfarenhet av kravarbete primärt med inriktning mot it om minst 4 år
erfarenhet av att arbeta med test
arbetat med användningsfall
god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av någon metod för kravhantering enligt IREB och/eller REQB
erfarenhet av att leda workshops
arbetat med process- och informationsmodeller
erfarenhet av systemförvaltning och/eller agil systemutveckling
erfarenhet av Azure Dev Ops alternativ Jira.
Vi vill att du
har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer
har god analytisk förmåga
är kommunikativ och lyhörd
har ett starkt intresse att lära dig nytt och utvecklas i din roll.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Rollen innebär att du behöver kunna vara på plats på kontoret regelbundet under veckan i den omfattning verksamheten kräver, samt att du vid distansarbete snabbt kan ta dig till kontoret vid behov. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Ulrika Nygren, 010 – 495 32 79 ulrika.nygren@transportstyrelsen.se
, från och med den 27 juli. ST, Axel Frick och Saco-S, Andrzej Wojtczak nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-5971. Vi behöver din ansökan senast den 31 juli 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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701 88 ÖREBRO Arbetsplats
It - Transportstyrelsen Jobbnummer
9969194