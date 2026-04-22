Kravanalytiker
2026-04-22
Vi söker nu en erfaren kravanalytiker till ett spännande och samhällsviktigt uppdrag hos Inera AB i Stockholm. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av kravarbete i komplexa IT-miljöer och som vill bidra till moderniseringen av digital infrastruktur inom vård och omsorg.
Om uppdraget
Inera arbetar för att skapa förutsättningar för digitalisering av välfärden genom gemensam digital infrastruktur och arkitektur för regioner, kommuner och SKR. I detta uppdrag kommer du att ingå i ett projekt inom samverkansarkitektur, där målet är att modernisera infrastrukturen för informationsutbyte mellan aktörer inom vård och omsorg.
Projektet innebär bland annat en förflyttning från SOAP-baserade integrationer till moderna integrationsmönster baserade på REST, API:er och FHIR, samt etablering av ny samverkansinfrastruktur som vidareutvecklar den nationella tjänsteplattformen.
Som kravanalytiker kommer du att stödja projektet med att analysera, strukturera och dokumentera verksamhets- och systemkrav kopplade till den nya samverkansarkitekturen.Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
samla in och analysera behov från verksamhet, arkitekter och externa intressenter
formulera och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav
strukturera krav i epics, features och user stories
säkerställa kravspårbarhet mellan verksamhetsmål, arkitektur och implementation
stödja arkitekter i krav kopplade till API-plattform, integrationsmönster och säkerhet
bidra till kravmodeller, processbeskrivningar och informationsmodeller
delta i workshops med regioner, myndigheter och andra externa aktörer
stödja prioritering och förfining av backlog tillsammans med produktägare och projektledning
bidra till kravunderlag inför upphandling eller införande av tekniska plattformar
dokumentera i verktyg som Jira, Confluence eller motsvarande
Du kommer att arbeta nära enterprise-, lösnings- och informationsarkitekter, projektledning, utvecklingsteam, interna verksamhetsrepresentanter samt externa aktörer såsom regioner och myndigheter.
Vi söker dig som har
minst 5 års erfarenhet av kravanalys i komplexa IT-miljöer
erfarenhet av större IT-projekt eller transformationsinitiativ
erfarenhet av API-baserade integrationslösningar och tekniska backend-kravställningar
erfarenhet av att formulera både funktionella och icke-funktionella krav
erfarenhet av kravarbete i samverkan mellan flera organisationer
god erfarenhet av workshops och behovsanalys
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ett delområde
Det är meriterande om du har erfarenhet av
hälso- och sjukvårdens digitala ekosystem
kravarbete kopplat till NMI-klassade system
nationell tjänsteplattform eller liknande integrationsplattformar
standarder som FHIR, HL7 eller OpenAPI
API management-plattformar
informationsarkitektur eller datamodellering
offentlig sektor
säkerhetskrav för API:er, exempelvis OAuth2, certifikat och identitetshantering
Uppdragsinformation
Roll: Kravanalytiker, kompetensnivå 3 Omfattning: 100 % Start: Slutet av maj 2026 / enligt överenskommelse Period: Från kontraktssignering till och med 2026-12-31 Option: 6 månader Placeringsort: Stockholm Distans: Möjligt enligt överenskommelse, men konsulten ska vara på plats minst tre dagar per vecka
Om dig
Du är en strukturerad och självgående kravanalytiker som trivs i komplexa sammanhang med många intressenter. Du har lätt för att skapa tydlighet, driva kravarbete framåt och omsätta verksamhetsbehov till konkreta, prioriterade och spårbara krav. Du är van att samarbeta nära både verksamhet, arkitektur och utveckling, och har en god förståelse för hur tekniska lösningar behöver möta verksamhetens mål och behov.
Vi erbjuder
32 dagars semester
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
