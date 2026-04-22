Kravanalytiker

Agil arbetskraft Sverige GF AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-22


Vi söker nu en erfaren kravanalytiker till ett spännande och samhällsviktigt uppdrag hos Inera AB i Stockholm. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av kravarbete i komplexa IT-miljöer och som vill bidra till moderniseringen av digital infrastruktur inom vård och omsorg.
Om uppdraget
Inera arbetar för att skapa förutsättningar för digitalisering av välfärden genom gemensam digital infrastruktur och arkitektur för regioner, kommuner och SKR. I detta uppdrag kommer du att ingå i ett projekt inom samverkansarkitektur, där målet är att modernisera infrastrukturen för informationsutbyte mellan aktörer inom vård och omsorg.
Projektet innebär bland annat en förflyttning från SOAP-baserade integrationer till moderna integrationsmönster baserade på REST, API:er och FHIR, samt etablering av ny samverkansinfrastruktur som vidareutvecklar den nationella tjänsteplattformen.
Som kravanalytiker kommer du att stödja projektet med att analysera, strukturera och dokumentera verksamhets- och systemkrav kopplade till den nya samverkansarkitekturen.

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:

samla in och analysera behov från verksamhet, arkitekter och externa intressenter

formulera och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav

strukturera krav i epics, features och user stories

säkerställa kravspårbarhet mellan verksamhetsmål, arkitektur och implementation

stödja arkitekter i krav kopplade till API-plattform, integrationsmönster och säkerhet

bidra till kravmodeller, processbeskrivningar och informationsmodeller

delta i workshops med regioner, myndigheter och andra externa aktörer

stödja prioritering och förfining av backlog tillsammans med produktägare och projektledning

bidra till kravunderlag inför upphandling eller införande av tekniska plattformar

dokumentera i verktyg som Jira, Confluence eller motsvarande

Du kommer att arbeta nära enterprise-, lösnings- och informationsarkitekter, projektledning, utvecklingsteam, interna verksamhetsrepresentanter samt externa aktörer såsom regioner och myndigheter.
Vi söker dig som har
minst 5 års erfarenhet av kravanalys i komplexa IT-miljöer

erfarenhet av större IT-projekt eller transformationsinitiativ

erfarenhet av API-baserade integrationslösningar och tekniska backend-kravställningar

erfarenhet av att formulera både funktionella och icke-funktionella krav

erfarenhet av kravarbete i samverkan mellan flera organisationer

god erfarenhet av workshops och behovsanalys

mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift

förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ett delområde

Det är meriterande om du har erfarenhet av
hälso- och sjukvårdens digitala ekosystem

kravarbete kopplat till NMI-klassade system

nationell tjänsteplattform eller liknande integrationsplattformar

standarder som FHIR, HL7 eller OpenAPI

API management-plattformar

informationsarkitektur eller datamodellering

offentlig sektor

säkerhetskrav för API:er, exempelvis OAuth2, certifikat och identitetshantering

Uppdragsinformation
Roll: Kravanalytiker, kompetensnivå 3 Omfattning: 100 % Start: Slutet av maj 2026 / enligt överenskommelse Period: Från kontraktssignering till och med 2026-12-31 Option: 6 månader Placeringsort: Stockholm Distans: Möjligt enligt överenskommelse, men konsulten ska vara på plats minst tre dagar per vecka
Om dig
Du är en strukturerad och självgående kravanalytiker som trivs i komplexa sammanhang med många intressenter. Du har lätt för att skapa tydlighet, driva kravarbete framåt och omsätta verksamhetsbehov till konkreta, prioriterade och spårbara krav. Du är van att samarbeta nära både verksamhet, arkitektur och utveckling, och har en god förståelse för hur tekniska lösningar behöver möta verksamhetens mål och behov.
Vi erbjuder
32 dagars semester

Friskvårdsbidrag

Tjänstepension

